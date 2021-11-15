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Обсяг угод злиття та поглинання у криптоіндустрії за рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:54
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році обсяг угод зі злиття та поглинання (M&A) у криптовалютній індустрії досяг $55 млрд порівняно з $1,1 млрд роком раніше. Зростання показника склало 4846%, це випливає зі звіту аудиторської компанії PwC.
Дивися повний текст Обсяг угод злиття та поглинання у криптоіндустрії за рік зріс майже на 5000%
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