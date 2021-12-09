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НБУ зафіксував помірний
відтік вкладів населення з...

НБУ зафіксував помірний відтік вкладів населення з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:10

НБУ зафіксував помірний відтік вкладів населення з...

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2022 року військово-політична напруга навколо України спричинила помірний відплив вкладів населення.

Дивися повний текст НБУ зафіксував помірний відтік вкладів населення з банків на початку 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:10

Если пугать людей долго и нудно, что он обычно делает? Естественно покупает доллар и в матрас. Это говорит о наличии мозга в головах многих украинцев. Хорошая новость!
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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