На початку 2022 року військово-політична напруга навколо України спричинила помірний відплив вкладів населення.
Дивися повний текст НБУ зафіксував помірний відтік вкладів населення з банків на початку 2022 року.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 22:10
НБУ зафіксував помірний відтік вкладів населення з...
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Дивися повний текст НБУ зафіксував помірний відтік вкладів населення з банків на початку 2022 року.
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:10
Если пугать людей долго и нудно, что он обычно делает? Естественно покупает доллар и в матрас. Это говорит о наличии мозга в головах многих украинцев. Хорошая новость!
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