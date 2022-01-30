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В якій країні вигідно бути вегетаріанцем (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 лют, 2022 10:52
Пропонуємо до обговорення:
1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства і з цього дня починається місяць «вегетаріанської усвідомленості».
Дивися повний текст В якій країні вигідно бути вегетаріанцем (дослідження)
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