Цього року в Україні розпочнуть утеплювати тисячі багатоквартирних будинків, лікарень, шкіл, адміністративних будівель.
Дивися повний текст В Україні за вісім років утеплять 50% житлового фонду: роботи на тисячах об'єктах розпочнуться у березні.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:56
В Україні за вісім років утеплять 50% житлового фонду:...
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Дивися повний текст В Україні за вісім років утеплять 50% житлового фонду: роботи на тисячах об'єктах розпочнуться у березні.
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