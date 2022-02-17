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В Україні за вісім років
утеплять 50% житлового фонду:...

В Україні за вісім років утеплять 50% житлового фонду:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:56

В Україні за вісім років утеплять 50% житлового фонду:...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року в Україні розпочнуть утеплювати тисячі багатоквартирних будинків, лікарень, шкіл, адміністративних будівель.

Дивися повний текст В Україні за вісім років утеплять 50% житлового фонду: роботи на тисячах об'єктах розпочнуться у березні.
R2
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