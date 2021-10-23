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Найбільший витік даних
із Credit Suisse

Найбільший витік даних із Credit Suisse
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:58

Найбільший витік даних із Credit Suisse

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про 18 000 рахунків, відкритих з 1940-х по 2010-ті роки, на яких зберігаються понад $100 млрд.

Дивися повний текст Найбільший витік даних із Credit Suisse.
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