Йдеться про 18 000 рахунків, відкритих з 1940-х по 2010-ті роки, на яких зберігаються понад $100 млрд.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:58
Найбільший витік даних із Credit Suisse
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