Сейчас все попрятались, но все равно заявки есть.
брокеры бегать искать особо не хотят
предлагаю здесь писать свои заявки и чуть что делать сделки через брокеров
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 лют, 2022 11:44
Купить/Продать ОВГЗ. Публикуем предложения
Сейчас все попрятались, но все равно заявки есть.
брокеры бегать искать особо не хотят
предлагаю здесь писать свои заявки и чуть что делать сделки через брокеров
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