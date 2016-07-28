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Купить/Продать ОВГЗ.
Публикуем предложения

Купить/Продать ОВГЗ. Публикуем предложения
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 11:44

Купить/Продать ОВГЗ. Публикуем предложения

Сейчас все попрятались, но все равно заявки есть.
брокеры бегать искать особо не хотят
предлагаю здесь писать свои заявки и чуть что делать сделки через брокеров
Олежан
 
Повідомлень: 529
З нами з: 01.12.20
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