Форуми / Залучення та

розміщення коштів / Залучення коштів / Инвестиции в метавселенные.

NFT. Трендовое направление . Инвестиции в метавселенные. NFT. Трендовое направление . + Додати

тему Відповісти

на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Сер 23 лют, 2022 20:59 Инвестиции в метавселенные. NFT. Трендовое направление . Всем доброго времени суток. Объявление будет актуально людям , которые хотят разобраться в трендовом направлении 2022 года (NFT и метавселенные ) , создать пассивный источник дохода и стать партнерами в быстрорастущем проекте. Это не кнопка бабло/халява. Предложение опишу ниже . Время на чтение 5 минут



Ни для кого не секрет ,что криптовалюта и связанные с ней технологии достаточно стремительно внедряются в жизнь общества . Оно не удивительно , ведь блокчейн и был придуман с главной целью для того,чтобы упростить жизнь общества и не загонять его в финансовые рамки. Если вы думаете ,что упустили все прибыльные направления в данной сфере то это далеко не так .

Может,кто-то из вас уже слышал за рынок NFT . Для кого-то это просто картинки , которые не несут в себе смысла . Опишу вкратце . NFT (Non-fungible token) это невзаимозаменяемый актив. Простыми словами , это уникальный сертификат на владение изображением ,мультимедийным объектом или любым видом оцифрованного актива . Разница между криптовалютой и NFT в том ,что каждая монета имеет фиксированную стоимость . Любую из них можно обменять на другую , и продать за одну и ту же стоимость . В то время как NFT уникально и имеет собственную цену . Второго такого в мире нет.



На текущий момент капитализация NFT рынка составляет более $15 млрд. И этот год станет прорывным для этой сферы.



Что я предлагаю ?



Я стал инвестором проекта MediaCoin . MediaCoin – это площадка, объединяющая лидеров мнений , блогеров , медийных личностей . а так же их комьюнити в одно сообщество с целью популяризации и стабильного заработка на криптовалютном рынке и продуктах в сфере криптовалют с помощью монеты MediaCoin .

Опишу простыми словами. MediaCoin это площадка , со встроенным NFT-маркетплейсом . На этом маркетплейсе блогеры,лидеры мнений и другие медийные личности смогут создавать свои NFT ,а их поклонники смогут приобрести их за криптовалюту MediaCoin К примеру,блогер,у которого миллионы подписчиков , создаст NFT- билет ,дающий право поклоннику провести с ним личную встречу. Фанат приобретет данную NFT за внутренний токен MediaCoin. Блогер и площадка получит прибыль, а фанат заветную встречу. Либо перепродаст ее за дороже . То есть, своего рода это уникальный мост , соединяющий виртуальный и реальный миры с помощью криптовалюты. Поверьте, сейчас люди готовы тратить на это огромные деньги.



Какой доход?



Покупая токены проекта, вы вкладываете их в фарминг. Farming (фарминг) - это процес начисления токенов в виде вознаграждения за предоставления ликвидности проекту путём отправления средств в пулы ликвидности. То есть,это пассивный доход , приносящий 11% ежемесячно . Но за счет роста самого курса MediaCoin доходность порядка 13-15%. Это отличное решение для инвестирования ,учитывая ,что за счет инфляции банковские депозиты в скором времени будут приносить ровным счетом ничего . Здесь же трендовая ниша с хорошим продуктом , который только в течении этого года может дать сотни иксов.

Также цена актива будет плавно расти засчет ограниченной эмиссии . Всего будет добыто 150 000 000 MC . + регулярно токены будут сжигаться , оборот и предложение уменьшаться – спрос соответственно увеличиваться .



Какие рыночные проблемы решает проект и какие риски?



Курс MC не зависит от рынка криптовалют на прямую в отличии от многих монет, так как он зависит от количества пользователей которые фармят и используют саму монету .



Курс MC не возможно манипулятивно обвалить в цене крупному игроку, так как он не имеет возможности приобрести сколько угодно МС и манипулировать курсом . Пожалуй,это самое главное , особенно для новичков крипторынка. Курс MediaCoin нельзя спекулятивно поднимать/опускать. Потому здесь можно хорошо заработать на дистанции за счет роста цены актива ,а не надеяться на мгновенную спекуляцию.



МС имеет и с каждым днём получает все больше пользователей в комьюнити благодаря медиа личностям и блогерам которые продвигают платформу



МС позволяет стабильно получать доход от фарминга МС, без риска обвала курса с постоянным ростом Монеты



МС позволяет покупать оцифрованые продукты медиа личностей и блогеров со скидкой, а так же участвовать в покупке уникальных NFT только за МС



Я не говорю,что здесь 100% гарантия и никаких рисков. Они есть всегда. Однако, данная инвестиция более защищена чем остальные сферы крипторынка ,засчет решения многих его проблем .



Сейчас тратятся большие деньги на маркетинг/ продвижение . Разрабатывается GameFi сектор, компания будет выпускать собственные игры на блокчейне. Уже сейчас к проекту присоединились несколько крупных блогеров ,которые начали развивать компанию . Цена актива выросла более чем на 400 % после старта проекта.



На все вопросы отвечу тут или пишите в телеграм investcripta



С уважением . Mazzay Повідомлень: 1 З нами з: 23.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Инвестиции в старт блокчейн проекта

vpozniak » Чет 10 лют, 2022 12:53 0 609

vpozniak Чет 10 лют, 2022 12:53 Инвестиции в арбитраж трафика

Arbitrage » Пон 20 гру, 2021 16:57 3 5109

Arbitrage Пон 31 січ, 2022 11:32 Ищем инвестиции в завод стекловолокна (Украина)

bfmgroup » Чет 29 лип, 2021 19:31 0 6487

bfmgroup Чет 29 лип, 2021 19:31