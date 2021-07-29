Инвестиции в метавселенные. NFT. Трендовое направление .

Всем доброго времени суток. Объявление будет актуально людям , которые хотят разобраться в трендовом направлении 2022 года (NFT и метавселенные ) , создать пассивный источник дохода и стать партнерами в быстрорастущем проекте. Это не кнопка бабло/халява. Предложение опишу ниже . Время на чтение 5 минут
Ни для кого не секрет ,что криптовалюта и связанные с ней технологии достаточно стремительно внедряются в жизнь общества . Оно не удивительно , ведь блокчейн и был придуман с главной целью для того,чтобы упростить жизнь общества и не загонять его в финансовые рамки. Если вы думаете ,что упустили все прибыльные направления в данной сфере то это далеко не так .
Может,кто-то из вас уже слышал за рынок NFT . Для кого-то это просто картинки , которые не несут в себе смысла . Опишу вкратце . NFT (Non-fungible token) это невзаимозаменяемый актив. Простыми словами , это уникальный сертификат на владение изображением ,мультимедийным объектом или любым видом оцифрованного актива . Разница между криптовалютой и NFT в том ,что каждая монета имеет фиксированную стоимость . Любую из них можно обменять на другую , и продать за одну и ту же стоимость . В то время как NFT уникально и имеет собственную цену . Второго такого в мире нет.
На текущий момент капитализация NFT рынка составляет более $15 млрд. И этот год станет прорывным для этой сферы.
Что я предлагаю ?
Я стал инвестором проекта MediaCoin . MediaCoin – это площадка, объединяющая лидеров мнений , блогеров , медийных личностей . а так же их комьюнити в одно сообщество с целью популяризации и стабильного заработка на криптовалютном рынке и продуктах в сфере криптовалют с помощью монеты MediaCoin .
Опишу простыми словами. MediaCoin это площадка , со встроенным NFT-маркетплейсом . На этом маркетплейсе блогеры,лидеры мнений и другие медийные личности смогут создавать свои NFT ,а их поклонники смогут приобрести их за криптовалюту MediaCoin К примеру,блогер,у которого миллионы подписчиков , создаст NFT- билет ,дающий право поклоннику провести с ним личную встречу. Фанат приобретет данную NFT за внутренний токен MediaCoin. Блогер и площадка получит прибыль, а фанат заветную встречу. Либо перепродаст ее за дороже . То есть, своего рода это уникальный мост , соединяющий виртуальный и реальный миры с помощью криптовалюты. Поверьте, сейчас люди готовы тратить на это огромные деньги.
Какой доход?
Покупая токены проекта, вы вкладываете их в фарминг. Farming (фарминг) - это процес начисления токенов в виде вознаграждения за предоставления ликвидности проекту путём отправления средств в пулы ликвидности. То есть,это пассивный доход , приносящий 11% ежемесячно . Но за счет роста самого курса MediaCoin доходность порядка 13-15%. Это отличное решение для инвестирования ,учитывая ,что за счет инфляции банковские депозиты в скором времени будут приносить ровным счетом ничего . Здесь же трендовая ниша с хорошим продуктом , который только в течении этого года может дать сотни иксов.
Также цена актива будет плавно расти засчет ограниченной эмиссии . Всего будет добыто 150 000 000 MC . + регулярно токены будут сжигаться , оборот и предложение уменьшаться – спрос соответственно увеличиваться .
Какие рыночные проблемы решает проект и какие риски?
Курс MC не зависит от рынка криптовалют на прямую в отличии от многих монет, так как он зависит от количества пользователей которые фармят и используют саму монету .
Курс MC не возможно манипулятивно обвалить в цене крупному игроку, так как он не имеет возможности приобрести сколько угодно МС и манипулировать курсом . Пожалуй,это самое главное , особенно для новичков крипторынка. Курс MediaCoin нельзя спекулятивно поднимать/опускать. Потому здесь можно хорошо заработать на дистанции за счет роста цены актива ,а не надеяться на мгновенную спекуляцию.
МС имеет и с каждым днём получает все больше пользователей в комьюнити благодаря медиа личностям и блогерам которые продвигают платформу
МС позволяет стабильно получать доход от фарминга МС, без риска обвала курса с постоянным ростом Монеты
МС позволяет покупать оцифрованые продукты медиа личностей и блогеров со скидкой, а так же участвовать в покупке уникальных NFT только за МС
Я не говорю,что здесь 100% гарантия и никаких рисков. Они есть всегда. Однако, данная инвестиция более защищена чем остальные сферы крипторынка ,засчет решения многих его проблем .
Сейчас тратятся большие деньги на маркетинг/ продвижение . Разрабатывается GameFi сектор, компания будет выпускать собственные игры на блокчейне. Уже сейчас к проекту присоединились несколько крупных блогеров ,которые начали развивать компанию . Цена актива выросла более чем на 400 % после старта проекта.
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С уважением .