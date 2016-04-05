RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:26

Напад росії на Україну

Сюди буду переносити пости по темі, щоб не розводився всюди офтоп
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31233
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 7484 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:30

  Faceless написав:Сюди буду переносити пости по темі, щоб не розводився всюди офтоп


Так що в московії немає повітряної підтримки ?
Українські ППО діють, про що я і писав.
Без ППО далі сіл на кордоні русня не прорветься.
В Німеччині на сьогодні українці виходять на демонстрації.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1998 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (516)
24.02.2022 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.