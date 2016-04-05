Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма поручено готовить к работе Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.
Щось мене це непокоїть. Бачив я документалку про 6 дневну війну між Єгиптом та Ізраїлем. Єгипет спочатку також розповідав про збиті літаки Ізраіля, а сам тим часом втратив всю армію та Синайський півострів.
Щиро дякую за інформування. Прошу по можливості давать хоча б коротенький опис відео, бо не у всіх безліміт інтернету, а залишатися непоінформованим дуже сутужно. Краматорськ наразі не панікує, міський електротранспорт ходить. Підприємства працюють з відкритими прохідними. Прапор майорить.
Щось мене це непокоїть. Бачив я документалку про 6 дневну війну між Єгиптом та Ізраїлем. Єгипет спочатку також розповідав про збиті літаки Ізраіля, а сам тим часом втратив всю армію та Синайський півострів.
зараз завдання у РФ побільше зайняти території, щоб потім торгуватися на перемовинах