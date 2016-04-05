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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<123456 ... 8>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:45

Re: Напад при*** на Україну

В нас багато є одиниць грім-2?
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ABIIACAw%3D%3D#aoh=16456977214297&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fauto-motive.info%2F2018%2F12%2F19%2Fgrim-2-naypotuzhnisha-zbroya-ukrayini-chasiv-nezalezhnosti-478502%2F
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:56

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:таки буде довбати калідор в ОРДЛО

Вряд ли, им нужна вода:
11:33, 24 февраля 2022

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма поручено готовить к работе Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

https://www.interfax.ru/russia/824131
Северо-Крымский канал начинается в районе городов Таврийск и Новая Каховка. Минуя Чернявку, Брилевку, Каланчак и Бабенковку, заходит в Крым около города Армянск.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:03

Гостомель

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:03

  GDV29 написав:


Щось мене це непокоїть. Бачив я документалку про 6 дневну війну між Єгиптом та Ізраїлем.
Єгипет спочатку також розповідав про збиті літаки Ізраіля, а сам тим часом втратив всю армію та Синайський півострів.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:08

Re: Напад росії на Україну

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 лют, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:11

  GDV29 написав:

Браво! Нарешті! Бий ворога всім чим можна! Слава Україні! Смерть ворогам!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:12

Re: Напад росії на Україну

https://www.facebook.com/10002583360100 ... 562173729/
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:15

Re: Напад росії на Україну

Шановне панство!

Щиро дякую за інформування. Прошу по можливості давать хоча б коротенький опис відео, бо не у всіх безліміт інтернету, а залишатися непоінформованим дуже сутужно. Краматорськ наразі не панікує, міський електротранспорт ходить. Підприємства працюють з відкритими прохідними. Прапор майорить.

Наснаги нам. Україна переможе.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:16

  Хомякоид написав:
  GDV29 написав:


Щось мене це непокоїть. Бачив я документалку про 6 дневну війну між Єгиптом та Ізраїлем.
Єгипет спочатку також розповідав про збиті літаки Ізраіля, а сам тим часом втратив всю армію та Синайський півострів.

зараз завдання у РФ побільше зайняти території, щоб потім торгуватися на перемовинах
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:17

По гостомелю нападение вертушками подтвердилось

vitaliian
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