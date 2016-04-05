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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 345678>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:21

Re: Напад росії на Україну

https://www.facebook.com/10002583360100 ... 9397528654
Колоны техники и грузолвиков русни в Черниговской области
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 24 лют, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:21

  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934


Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.
Хомякоид
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Як я пишаюся тим, що є українцем! Тим, що живу в один час зі справжніми героями, що боронять свободу всього людства! Слава Україні! Смерть ворогам!
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:24

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934


Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.



ви ніби як з бундеса? напишіть які там настрої, не офіційне мямляння шольців і ко, а як місцеві бюргери все це сприймають і оцінюють?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:27

  wild.tomcat написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934


Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.



ви ніби як з бундеса? напишіть які там настрої, не офіційне мямляння шольців і ко, а як місцеві бюргери все це сприймають і оцінюють?


Всі сприймають як напад Росії на Україну. Путін ворог №1 по телебаченню.
Чому російські гелікоптери не збивають ? Де Стінгери
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:28

  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934

Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:31

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:34

  Хомякоид написав:
  wild.tomcat написав:
  Хомякоид написав: Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.



ви ніби як з бундеса? напишіть які там настрої, не офіційне мямляння шольців і ко, а як місцеві бюргери все це сприймають і оцінюють?


Всі сприймають як напад Росії на Україну. Путін ворог №1 по телебаченню.
Чому російські гелікоптери не збивають ? Де Стінгери


чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:36

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:37

  wild.tomcat написав:
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?


На словах так, але те що росіяни прийдуть в Німеччину навіть я не вірю.
Навіть не вірю в те що наважаться на напад на країну НАТО.
Хомякоид
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