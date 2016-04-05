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Напад росії на Україну
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:21
https://www.facebook.com/10002583360100 ... 9397528654
Колоны техники и грузолвиков русни в Черниговской области
Востаннє редагувалось GDV29
в Чет 24 лют, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:21
vitaliian написав:
https://vimeo.com/681317934
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:24
Як я пишаюся тим, що є українцем! Тим, що живу в один час зі справжніми героями, що боронять свободу всього людства! Слава Україні! Смерть ворогам!
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:24
Хомякоид написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/681317934
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.
ви ніби як з бундеса? напишіть які там настрої, не офіційне мямляння шольців і ко, а як місцеві бюргери все це сприймають і оцінюють?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:27
wild.tomcat написав: Хомякоид написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/681317934
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.
ви ніби як з бундеса? напишіть які там настрої, не офіційне мямляння шольців і ко, а як місцеві бюргери все це сприймають і оцінюють?
Всі сприймають як напад Росії на Україну. Путін ворог №1 по телебаченню.
Чому російські гелікоптери не збивають ? Де Стінгери
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:28
vitaliian написав:
https://vimeo.com/681317934
Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:31
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:34
Хомякоид написав: wild.tomcat написав: Хомякоид написав:
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.
ви ніби як з бундеса? напишіть які там настрої, не офіційне мямляння шольців і ко, а як місцеві бюргери все це сприймають і оцінюють?
Всі сприймають як напад Росії на Україну. Путін ворог №1 по телебаченню.
Чому російські гелікоптери не збивають ? Де Стінгери
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:36
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:37
wild.tomcat написав:
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?
На словах так, але те що росіяни прийдуть в Німеччину навіть я не вірю.
Навіть не вірю в те що наважаться на напад на країну НАТО.
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