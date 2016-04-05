RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 45678>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:37

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.

Можливо, на знищених складах.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18589
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2427 раз.
Подякували: 3040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:41

  Frant написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934

Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?

Вже збивають

Вертольот це не танк. Він коштує дорого.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:42

  Хомякоид написав:
  wild.tomcat написав:
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?


На словах так, але те що росіяни прийдуть в Німеччину навіть я не вірю.
Навіть не вірю в те що наважаться на напад на країну НАТО.

Апетит приходить під час їди.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28421
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:43

Re: Напад росії на Україну

Кажуть по новинах, що Каховську гідроелектростанцію захопили вороги.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 18.03.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:48

  GDV29 написав:

Молодець!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30058
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 2271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:49

Re: Напад росії на Україну

Так гелікоптери легко збити - нє?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 18.03.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:58

  Успіх написав:Так гелікоптери легко збити - нє?


При достатньої кількості ППО збити гелікоптер не складає проблем.
Кажуть фури потрібні в Львів для СЗУ.
Долярчик мобілізуй громаду.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1998 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
Повідомлень: 705
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1418 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03

  Frant написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934

Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?


Утюжат дальше с вертолетов+ присоединились штурмовики СУ-25 ПВО по сути уже нет-все распродали "ккрманычи"
drevlyanin
 
Повідомлень: 912
З нами з: 01.04.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03

Re: Напад росії на Україну

Да судя по видео этого автора , Каховскую ГЭС прошли, видимо уже и Новую Каховку
https://www.youtube.com/watch?v=lVvk05EJ0rk
Sinbad777
 
Повідомлень: 111
З нами з: 09.05.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Хомякоид і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.