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Напад росії на Україну
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:37
Хомякоид написав: vitaliian написав:
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.
Можливо, на знищених складах.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:41
Frant написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/681317934
Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?
Вже збивають
Вертольот це не танк. Він коштує дорого.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:42
Хомякоид написав: wild.tomcat написав:
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?
На словах так, але те що росіяни прийдуть в Німеччину навіть я не вірю.
Навіть не вірю в те що наважаться на напад на країну НАТО.
Апетит приходить під час їди.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:43
Кажуть по новинах, що Каховську гідроелектростанцію захопили вороги.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:48
GDV29 написав:
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:49
Так гелікоптери легко збити - нє?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:58
Успіх написав:
Так гелікоптери легко збити - нє?
При достатньої кількості ППО збити гелікоптер не складає проблем.
Кажуть фури потрібні в Львів для СЗУ.
Долярчик мобілізуй громаду.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03
Frant написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/681317934
Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?
Утюжат дальше с вертолетов+ присоединились штурмовики СУ-25 ПВО по сути уже нет-все распродали "ккрманычи"
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drevlyanin
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03
Да судя по видео этого автора , Каховскую ГЭС прошли, видимо уже и Новую Каховкуhttps://www.youtube.com/watch?v=lVvk05EJ0rk
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Sinbad777
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