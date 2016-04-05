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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 45678>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:37

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
Где Стингеры ? Если потеряли превосходство в воздухе то все.
Наверно будет высадка десанта в Гостомеле.

Можливо, на знищених складах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:41

  Frant написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934

Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?

Вже збивають

Вертольот це не танк. Він коштує дорого.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:42

  Хомякоид написав:
  wild.tomcat написав:
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?


На словах так, але те що росіяни прийдуть в Німеччину навіть я не вірю.
Навіть не вірю в те що наважаться на напад на країну НАТО.

Апетит приходить під час їди.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:43

Re: Напад росії на Україну

Кажуть по новинах, що Каховську гідроелектростанцію захопили вороги.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:48

  GDV29 написав:

Молодець!
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:49

Re: Напад росії на Україну

Так гелікоптери легко збити - нє?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:58

  Успіх написав:Так гелікоптери легко збити - нє?


При достатньої кількості ППО збити гелікоптер не складає проблем.
Кажуть фури потрібні в Львів для СЗУ.
Долярчик мобілізуй громаду.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03

  Frant написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934

Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?


Утюжат дальше с вертолетов+ присоединились штурмовики СУ-25 ПВО по сути уже нет-все распродали "ккрманычи"
drevlyanin
 
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Re: Напад росії на Україну

Да судя по видео этого автора , Каховскую ГЭС прошли, видимо уже и Новую Каховку
https://www.youtube.com/watch?v=lVvk05EJ0rk
Sinbad777
 
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