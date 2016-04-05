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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:05
Re: Напад росії на Україну
Военное положение как я понимаю замораживает все мои кредиты в гривне
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:05
захід занадто розслабив булки, і заплившим жиром мозком перестав розуміти, що гопоті необхідно відразу давати в гризло, інакше потім буде пізно.
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:07
Re: Напад росії на Україну
Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков Джерело:
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:08
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:11
Re: Напад росії на Україну
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:12
Абсолютно точно. Треба було одразу бомбити консервний флот путлєра натівськими бомбордувальниками і повертати Крим Україні. Дали б тоді спільно зі всім світом бій путлєру, не було б ні Донбасу, ні повномасштабної війни сьогодні. Пізжити треба було ще тоді. Але час назад не відмотаєш. А тепер треба не тільки в Україні їх пізжити, а переносити бойові дії в РФ, давати отвєтку. Теж послати літаки і бомбити військові частини ворога. І тут потріна не лише фінансова, матеріальна, але й військова підримка всього світу. Треба нарешті провести антитерористичну операцію проти банди, що захопила Кремль.
Позор російській армії! В російських офіцерів немає ні честі, ні совісті! Виконують незаконні накази бандитів. Ганьба!
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:15
Куй йому в джопу!
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:20
Re: Напад росії на Україну
Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб Джерело:
Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ВСУ.
"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.
Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.
Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. Джерело:
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:21
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:26
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