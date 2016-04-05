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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:05

Re: Напад росії на Україну

Военное положение как я понимаю замораживает все мои кредиты в гривне
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:05

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  wild.tomcat написав:
чи є розуміння у бюргерів, що україною все може не обмежитися? польша, бундес, "павтаріть"?


На словах так, але те що росіяни прийдуть в Німеччину навіть я не вірю.
Навіть не вірю в те що наважаться на напад на країну НАТО.

Апетит приходить під час їди.


захід занадто розслабив булки, і заплившим жиром мозком перестав розуміти, що гопоті необхідно відразу давати в гризло, інакше потім буде пізно.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:07

Re: Напад росії на Україну

Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3318716
https://censor.net/ua/news/3318716/puti ... idmovu_vid
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:08

  andrijk777 написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/681317934

Там чимало російських вертольотів. Що далі, бій ще йде? В Гостомелі?

Вже збивають

Вертольот це не танк. Він коштує дорого.

наразі чий аеродром в Гостомелі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:11

Re: Напад росії на Україну

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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:12

  wild.tomcat написав:захід занадто розслабив булки, і заплившим жиром мозком перестав розуміти, що гопоті необхідно відразу давати в гризло, інакше потім буде пізно.

Абсолютно точно. Треба було одразу бомбити консервний флот путлєра натівськими бомбордувальниками і повертати Крим Україні. Дали б тоді спільно зі всім світом бій путлєру, не було б ні Донбасу, ні повномасштабної війни сьогодні. Пізжити треба було ще тоді. Але час назад не відмотаєш. А тепер треба не тільки в Україні їх пізжити, а переносити бойові дії в РФ, давати отвєтку. Теж послати літаки і бомбити військові частини ворога. І тут потріна не лише фінансова, матеріальна, але й військова підримка всього світу. Треба нарешті провести антитерористичну операцію проти банди, що захопила Кремль.

Позор російській армії! В російських офіцерів немає ні честі, ні совісті! Виконують незаконні накази бандитів. Ганьба!
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:15

  GDV29 написав:Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3318716
https://censor.net/ua/news/3318716/puti ... idmovu_vid

Куй йому в джопу!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:20

Re: Напад росії на Україну

Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3318708

Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ВСУ.

"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.

Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.

Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. Джерело: https://censor.net/ua/n3318708

https://censor.net/ua/news/3318708/stan ... tyleriyeyu
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:21

  flyman написав:
  andrijk777 написав:


На півдні потрібно вже підривати мости щоб не пустити на правий беріг.
Плотини на Дніпрі вже захоплені.
Цікаво чому дороги не були заміновані на виїзді з Криму ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:26

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:


На півдні потрібно вже підривати мости щоб не пустити на правий беріг.
Плотини на Дніпрі вже захоплені.
Цікаво чому дороги не були заміновані на виїзді з Криму ?

може тому, що зроблені за підтримки Зе
flyman
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