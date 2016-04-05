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Напад росії на Україну
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:29
flyman написав:
наразі чий аеродром в Гостомелі?
Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Чет 24 лют, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:30
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:36
drevlyanin написав: flyman написав:
наразі чий аеродром в Гостомелі?
Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.
Флай я б на твому місці захистив би вікна в цоколі мішками з землею.
А то зроблять там точку щоб стріляти по москалялм.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:37
drevlyanin написав: flyman написав:
наразі чий аеродром в Гостомелі?
Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.
Хом"якоіїд радить педалити в сторону Польщі
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:38
Хомякоид написав: drevlyanin написав: flyman написав:
наразі чий аеродром в Гостомелі?
Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.
Флай я б на твому місці захистив би вікна в цоколі мішками з землею.
А то зроблять там точку щоб стріляти по москалялм.
і не кажи.
цоколь тепер всім став потрібний
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