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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:29

  flyman написав:наразі чий аеродром в Гостомелі?


Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 24 лют, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:30

Re: Напад росії на Україну

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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:36

  drevlyanin написав:
  flyman написав:наразі чий аеродром в Гостомелі?


Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.


Флай я б на твому місці захистив би вікна в цоколі мішками з землею.
А то зроблять там точку щоб стріляти по москалялм.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:37

  drevlyanin написав:
  flyman написав:наразі чий аеродром в Гостомелі?


Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.

Хом"якоіїд радить педалити в сторону Польщі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:38

  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:наразі чий аеродром в Гостомелі?


Так від твого цоколя там кілометрів 5-6. Сядь на велік та з'їздь подивися а потім і нас повідомиш.
Останні вибухи, хотів написати були 10 хвилин тому, але знову почалися.


Флай я б на твому місці захистив би вікна в цоколі мішками з землею.
А то зроблять там точку щоб стріляти по москалялм.

і не кажи.
цоколь тепер всім став потрібний
flyman
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  #<1 ... 5678
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