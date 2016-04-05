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Напад росії на Україну
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:48
Козак-характерник дело не в том, какая мотивация русни идти умирать за бредовые идеи. А защищать свой дом мотивация есть и немалая. Кроме того окупанты месяц стояли на границе, наверное измученные и помятые а тут реальные бои.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 24 лют, 2022 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:49
Востаннє редагувалось GDV29
в Чет 24 лют, 2022 22:53, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:51
Хомякоид написав: drevlyanin написав:
Тільки що там був ДУЖЕ потужний вибух. Такого ще не було за весь день. За 5 км від місця спрацювали сигналізації в авто!
Навіть важко уявити що може бути.
Може якоюсь чудо артою бомбанули по диверсантам ?
Знімайте відео
Сидіти годинами вночі зі сматфоном біля вікна да другому поверсі, в надії встигнути вчасно зняти подію на 2 секунди? Це ж не постійно відбуваеться, до цього з годину було майже спокійно, зараз знову тиша.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:56
В моем городе такой фейк по мессенджерам распространяли
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pesikot
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:57
drevlyanin написав: Хомякоид написав: drevlyanin написав:
Тільки що там був ДУЖЕ потужний вибух. Такого ще не було за весь день. За 5 км від місця спрацювали сигналізації в авто!
Навіть важко уявити що може бути.
Може якоюсь чудо артою бомбанули по диверсантам ?
Знімайте відео
Сидіти годинами вночі зі сматфоном біля вікна да другому поверсі, в надії встигнути вчасно зняти подію на 2 секунди? Це ж не постійно відбуваеться, до цього з годину було майже спокійно, зараз знову тиша.
Пишуть що розбили десант, інші розбіглись по лісам.
Ви там обережно, двері нікому не відчиняйте.
Якщо побачте диверсантів стріляйте на ураження.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Чет 24 лют, 2022 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:57
А, взагалі, сенс нормального споживання/не споживання е/е вночі?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:00
Які ще висновки можна зробити? РФ - не держава, а терористичне угруповання з ядерною кнопкою. Проблему цю не можна вирішувати стандартними підходами, а лише формуючи відповіді на новітні виклики. Це явище не статичне, а динамічне, таке, з яким маємо справу тут і зараз. Тому загальноприйняті шаблони тут недоречні. Потрібні нові концепції. Ми живемо вже зовсім іншому світі, ніж вчора. Нова світова реальність. Нова епоха, яка потребує нестандартних рішень.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:03
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vitaliian
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:05
vitaliian написав:
https://vimeo.com/681576631
Звичайно, що моя репліка буде трохи не доречною, але... - бачу коронавірус сам по собі відійшов на другий план...
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:07
pesikot написав:
В моем городе такой фейк по мессенджерам распространяли
везде такую х_рню ватники распространяют
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