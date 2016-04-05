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Політика та гроші
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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 3536373839 ... 41>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:48

Козак-характерник дело не в том, какая мотивация русни идти умирать за бредовые идеи. А защищать свой дом мотивация есть и немалая. Кроме того окупанты месяц стояли на границе, наверное измученные и помятые а тут реальные бои.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 лют, 2022 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:49

Re: Напад росії на Україну

https://hostingkartinok.com/show-image. ... d46d45cfe2
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b4f5b0edeca38b2ca0eb16d46d45cfe2
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 24 лют, 2022 22:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:51

  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
Тільки що там був ДУЖЕ потужний вибух. Такого ще не було за весь день. За 5 км від місця спрацювали сигналізації в авто!


Навіть важко уявити що може бути.
Може якоюсь чудо артою бомбанули по диверсантам ?
Знімайте відео


Сидіти годинами вночі зі сматфоном біля вікна да другому поверсі, в надії встигнути вчасно зняти подію на 2 секунди? Це ж не постійно відбуваеться, до цього з годину було майже спокійно, зараз знову тиша.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:56


В моем городе такой фейк по мессенджерам распространяли
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:57

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
Тільки що там був ДУЖЕ потужний вибух. Такого ще не було за весь день. За 5 км від місця спрацювали сигналізації в авто!


Навіть важко уявити що може бути.
Може якоюсь чудо артою бомбанули по диверсантам ?
Знімайте відео


Сидіти годинами вночі зі сматфоном біля вікна да другому поверсі, в надії встигнути вчасно зняти подію на 2 секунди? Це ж не постійно відбуваеться, до цього з годину було майже спокійно, зараз знову тиша.


Пишуть що розбили десант, інші розбіглись по лісам.
Ви там обережно, двері нікому не відчиняйте.
Якщо побачте диверсантів стріляйте на ураження.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 24 лют, 2022 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:57

  GDV29 написав:https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b4f5b0edeca38b2ca0eb16d46d45cfe2
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b4f5b0edeca38b2ca0eb16d46d45cfe2

А, взагалі, сенс нормального споживання/не споживання е/е вночі?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:00

Які ще висновки можна зробити? РФ - не держава, а терористичне угруповання з ядерною кнопкою. Проблему цю не можна вирішувати стандартними підходами, а лише формуючи відповіді на новітні виклики. Це явище не статичне, а динамічне, таке, з яким маємо справу тут і зараз. Тому загальноприйняті шаблони тут недоречні. Потрібні нові концепції. Ми живемо вже зовсім іншому світі, ніж вчора. Нова світова реальність. Нова епоха, яка потребує нестандартних рішень.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:03

Дорога на запад 6+ часов Киев Житомир

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:05

  vitaliian написав:https://vimeo.com/681576631

Звичайно, що моя репліка буде трохи не доречною, але... - бачу коронавірус сам по собі відійшов на другий план...
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:07

  pesikot написав:

В моем городе такой фейк по мессенджерам распространяли

везде такую х_рню ватники распространяют
GDV29
 
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