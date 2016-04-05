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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 363738394041>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:13

Re: Напад росії на Україну

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украину введены две трети доступных России батальонных тактических групп

https://t.me/hueviyherson/7426

Наши герои-патриоты сегодня почти со всей боеспособной армией пидо_раш_ки воюют.
Завтра как крысы от страха побегут, мр_ази
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:15

  drevlyanin написав:
  osafly написав:Пацаны,я вот одного не пойму..Пока эта падла зеленая строила дороги,Киев что,совершенно не прикрыт с воздуха??? Столица!! Как,скажите мне,как могут 34 вертолета углубиться вглубь страны на 140км от Белоруси,или почти 400км с рашки...и не быть сбитыми?? У нас что,целей не видят?? Как такое возможно вообще??? Столица вообще без прикрытия ПВО выходит??? Хоть бы ШИЛки говняные завезли в районы аэропортов.. Такого косяка,я честно говоря вообще не ожидал.Так можно десант прям на банковую выбросить,чего уж там..Ларионов уже с прошлой весны говорил,показывал,призывал...Каховка и Таврия-первоочередные цели,туда направлен весь интерес,сделать сухопутный корридор из дыры и пустить воду в крыс..Не бл... на Каховку,просто проехали по хорошим дорогам клоуна,ни обороны,ни х.. нет!Армия доблестно сражается под Харьковом и Сумами,южные степи-ветер гуляет..Ну как так можно??


А вы на полном серьёзе думаете, что им действительно не насрать? Велыке крадивныцтво у нас все 30 лет!
Я ж писал уже сегодня не раз-пояс ПВО вокруг Киева разбарахолен давным-давно и в т.ч. и на те деньги "появились" всякие Пинчуки, Коломы и т.п. Они ВСЕ думали, что в случае чего, просто спетляют с Украины.
Может помните как кравчук блеял на вопрос откуда у его матери-пенсионерки(на которую это было оформлено) деньги на дом в Швейцарии:
"та якый там коттедж-хатынка"!

С-300 не работают по низколетящим целям, а эти вертушки почти над лесом шли. Вот почему там не было ни одной Кольчуги, которая их ещё над Белоруссией могла засечь, это другой вопрос. Тогда можно было даже стингерами поработать. Правда, у прикрывавших аэропорт нацгвардейцев вряд ли было что-то лучше ЗУ-23 или РПГ. Ну, потом побили полосу артой, смысл в удержании аэропорта пропал. Положили там десантников или те сами ушли, это уже не важно. Типа победа на день.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:16

  GDV29 написав:Генштаб ВСУ сообщает, что в Украину введены две трети доступных России батальонных тактических групп

https://t.me/hueviyherson/7426

Наши герои-патриоты сегодня почти со всей боеспособной армией воюют.
Завтра как крысы от страха побегут, мр_ази

Наскільки я розумію, вони мали захоплювати територію, а далі заходити регулярна армія
та поліція і робити зачистку.
Тобто резерву для бліцкріга нема.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 24 лют, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:18

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:ію, вони мали захоплювати територію, а далі заходити поліція та робити зачистку.

Так, а завтра опомнятся от своих потерь, увидят искалеченных друзей-бурят и психологически еще больше упадут.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:19

Re: Напад росії на Україну

  drevlyanin написав:Я ж писал уже сегодня не раз-пояс ПВО вокруг Киева разбарахолен давным-давно и в т.ч. и на те деньги "п

Його відновив Порошенко, дав на це 480 млн своїх гривень ще в 2015-му
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:21

Re: Напад росії на Україну

На острове Змеином погибли 13 пограничников

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко опубликовал аудиозапись с острова Змеиный.

"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на хуй ! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 Украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на хуй, как посылали Запорожские казаки врагов Украины", пишет Геращенко.

https://t.me/hueviyherson/7428
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:21

  ihorsic написав:Днепр здесь есть?
Какая инфа по Днепру?

Спокойно. Утром по ЛРС на аэродроме прилетало.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:24

Re: Напад росії на Україну

  Хомякоид написав:Якщо побачте диверсантів стріляйте на ураження.

Чим стріляти? Сьогодні в 15-00 заїхав в магазин зброї, двері зачинені продавали з вікна. Спитав чи можна купити зброю - сказали ні - наказ не продавати, продавали лише набої і то не всі. Дивні накази в нашій країні під час війни :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:26

  Василь-Рівне написав:
  Хомякоид написав:Якщо побачте диверсантів стріляйте на ураження.

Чим стріляти? Сьогодні в 15-00 заїхав в магазин зброї, двері зачинені продавали з вікна. Спитав чи можна купити зброю - сказали ні - наказ не продавати, продавали лише набої і то не всі. Дивні накази в нашій країні під час війни :twisted:

це тобі не Америка.
зброю, холопам, так вони тоді на вила насадять.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:27

  GDV29 написав:Генштаб ВСУ сообщает, что в Украину введены две трети доступных России батальонных тактических групп.

Наши герои-патриоты сегодня почти со всей боеспособной армией пидо_раш_ки воюют

Чудово! :D Китай може спокійно забрати Сибір, Японія повернути Курили, Німеччина - Кенігсберг і т.п. Рвати шкуру ведмедя на шматки.
Козак-характерник
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