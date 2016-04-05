osafly написав:Пацаны,я вот одного не пойму..Пока эта падла зеленая строила дороги,Киев что,совершенно не прикрыт с воздуха??? Столица!! Как,скажите мне,как могут 34 вертолета углубиться вглубь страны на 140км от Белоруси,или почти 400км с рашки...и не быть сбитыми?? У нас что,целей не видят?? Как такое возможно вообще??? Столица вообще без прикрытия ПВО выходит??? Хоть бы ШИЛки говняные завезли в районы аэропортов.. Такого косяка,я честно говоря вообще не ожидал.Так можно десант прям на банковую выбросить,чего уж там..Ларионов уже с прошлой весны говорил,показывал,призывал...Каховка и Таврия-первоочередные цели,туда направлен весь интерес,сделать сухопутный корридор из дыры и пустить воду в крыс..Не бл... на Каховку,просто проехали по хорошим дорогам клоуна,ни обороны,ни х.. нет!Армия доблестно сражается под Харьковом и Сумами,южные степи-ветер гуляет..Ну как так можно??
А вы на полном серьёзе думаете, что им действительно не насрать? Велыке крадивныцтво у нас все 30 лет! Я ж писал уже сегодня не раз-пояс ПВО вокруг Киева разбарахолен давным-давно и в т.ч. и на те деньги "появились" всякие Пинчуки, Коломы и т.п. Они ВСЕ думали, что в случае чего, просто спетляют с Украины. Может помните как кравчук блеял на вопрос откуда у его матери-пенсионерки(на которую это было оформлено) деньги на дом в Швейцарии: "та якый там коттедж-хатынка"!
С-300 не работают по низколетящим целям, а эти вертушки почти над лесом шли. Вот почему там не было ни одной Кольчуги, которая их ещё над Белоруссией могла засечь, это другой вопрос. Тогда можно было даже стингерами поработать. Правда, у прикрывавших аэропорт нацгвардейцев вряд ли было что-то лучше ЗУ-23 или РПГ. Ну, потом побили полосу артой, смысл в удержании аэропорта пропал. Положили там десантников или те сами ушли, это уже не важно. Типа победа на день.
Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко опубликовал аудиозапись с острова Змеиный.
"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на хуй ! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 Украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на хуй, как посылали Запорожские казаки врагов Украины", пишет Геращенко.
Хомякоид написав:Якщо побачте диверсантів стріляйте на ураження.
Чим стріляти? Сьогодні в 15-00 заїхав в магазин зброї, двері зачинені продавали з вікна. Спитав чи можна купити зброю - сказали ні - наказ не продавати, продавали лише набої і то не всі. Дивні накази в нашій країні під час війни
Хомякоид написав:Якщо побачте диверсантів стріляйте на ураження.
Чим стріляти? Сьогодні в 15-00 заїхав в магазин зброї, двері зачинені продавали з вікна. Спитав чи можна купити зброю - сказали ні - наказ не продавати, продавали лише набої і то не всі. Дивні накази в нашій країні під час війни
це тобі не Америка. зброю, холопам, так вони тоді на вила насадять.