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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 3738394041>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:27

  GDV29 написав:На острове Змеином погибли 13 пограничников

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко опубликовал аудиозапись с острова Змеиный.

"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на хуй ! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 Украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на хуй, как посылали Запорожские казаки врагов Украины", пишет Геращенко.

https://t.me/hueviyherson/7428

Про остров Змеиный мы когда-то снимем фильм. О настоящих героях. О спартанцах нашего времени, которые знали ценность чести и не обменяли её на цену. Слава Героям Украины!
https://t.me/BerezaJuice/9545
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:27

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Спб какая в рф слабая власть если полицаи бьют женщин

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:32

  GDV29 написав:
  GDV29 написав:На острове Змеином погибли 13 пограничников

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко опубликовал аудиозапись с острова Змеиный.

"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на хуй ! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 Украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на хуй, как посылали Запорожские казаки врагов Украины", пишет Геращенко.

https://t.me/hueviyherson/7428

Про остров Змеиный мы когда-то снимем фильм. О настоящих героях. О спартанцах нашего времени, которые знали ценность чести и не обменяли её на цену. Слава Героям Украины!
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Навіки слава!
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:37

Re: Напад росії на Україну

Перша "високоточна" російська ракета в Гостомелі впала поряд із житловим будинком - дивом ніхто не постраждав. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівництво бригади швидкого реагування Національної гвардії оприлюднило результати обстрілу Гостомеля російськими ракетами.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні відзначається: "Так починалася атака на Гостомель. Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти. Вибухом і уламками в будинку повибивало шибки, дивом ніхто з цивільних не постраждав. Збережемо для трибуналу над російськими військовими злочинцями". Джерело: https://censor.net/ua/p3318940

https://censor.net/ua/photo_news/331894 ... postrajdav
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:47

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:49

Нарешті розумне рішення : Через введення в Україні воєнного стану на час його дії заборонений виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:50

  phantom_systems написав:С-300 не работают по низколетящим целям, а эти вертушки почти над лесом шли. Вот почему там не было ни одной Кольчуги, которая их ещё над Белоруссией могла засечь, это другой вопрос. Тогда можно было даже стингерами поработать. Правда, у прикрывавших аэропорт нацгвардейцев вряд ли было что-то лучше ЗУ-23 или РПГ. Ну, потом побили полосу артой, смысл в удержании аэропорта пропал. Положили там десантников или те сами ушли, это уже не важно. Типа победа на день.


А вы думаете там только С-300 стояли? Союз на полном серьезе готовился к войне с НАТО, вокруг Киева была готовая эшелонированная ПВО. Кто помнит конец 80-х: начиная от Димидова и до Киева, почти все леса с двух сторон дороги были в колючке-ВЧ, полигоны, радарные станции на высотах и т.п.
Пришли эти упыри над Киевским водохранилищем скорее всего, а потом возле Вышгорода свернули и над сушей полетели.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:50

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Ти там хоч в себе цей міст обороняй - а не сци на дивані...

Чмо смердюче - ти зброю отримав, чого мовчиш?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:51

Re: Напад росії на Україну

Истребители ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли ВМФ вторглись в территориальные воды

Минобороны Тайваня предупредило о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей. — FoxNews

https://t.me/hueviyherson/7432
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