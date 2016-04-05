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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:51

Re: Напад росії на Україну

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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:57

Про аэропорт инфа противоречивая

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325554/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:03

Re: Напад росії на Україну

Видео побега русских воинов, по сообщению наших военных один бежал босым.

https://t.me/hueviyherson/7435
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:03

Наш мужик хозяиственный сразу переноску нашел

  GDV29 написав:Видео побега русских воинов, по сообщению наших военных один бежал босым.

https://t.me/hueviyherson/7435

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:05

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:07

Re: Напад росії на Україну

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/25/7325584/
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:12

  GDV29 написав: 13 Украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на хуй, как посылали Запорожские казаки врагов Украины"

Господи, Ісусе Христе, Боже наш!

Ти сказав: "Більшої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за друзів своїх".

Тим сам дав приклад тієї жертвенної любові.

Тож прийми жертву любові воїнів Українського народу, гаряче-червоні краплини крові тих, що стали слідом за тобою, на Хресній Дорозі, у боротьбі за Правду Божу, на нашій Українській землі. Як багряно-рубінове дорогоцінне каміння, перед престолом своїм, прийми кров наших героїв, що зрошують спраглу землю Української Голгофи.

Прийми, Господи, кров захисників Землі Української, що точиться із ран невиліковних, вбитих та смертельно ранених, немов із бездонного джерела, на доказ бездоганної любові до ближнього, через зболілі серця материнські.

Відпусти їм, Господи, всі гріхи вільні та невільні, осели їх там, де всі Святі Воїни народу Українського перебувають, а криваву жертву їхню прийми їм за покуту.

Бо в боротьбу із неправдою, з Іменем твоїм на вустах виступали, і в обороні правди Божої та народу Українського для вічної слави Твоєї, голови свої зложили. Всемилостивий Господи, не допусти, щоб жертва їхня була марною, благослови нас на спільну, Велику Перемогу та краще майбуття Української Держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:18

Re: Напад росії на Україну

❗️Подробности о мобилизации:

▪️Мобилизация проводится во всех областях Украины кроме Луганской и Донецкой;
▪️Срок проведения: в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа;
▪️Призыв военнообязанных, резервистов и т.д. осуществляется в объемах, определенных согласно мобилизационным планам;
▪️Главам областных государственных администраций поручено обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

https://t.me/hueviyherson/7440
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:25

  GDV29 написав:Истребители ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли ВМФ вторглись в территориальные воды

Минобороны Тайваня предупредило о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей. — FoxNews

https://t.me/hueviyherson/7432

Похоже, что телеграм-канал и Вы вместе с ним процитировали неправильный перевод вот с этого источника :wink: :
https://donpress.ru/na-poroge-tretej-mirovoj-vojny/

FoxNews сообщает лишь о 9 самолетах Китая, а кораблей его ВМФ там не было.
Кстати, как сообщил представитель министерства обороны США, в этом нет ничего необычного, так как 23 января воздушное пространство Тайваня нарушили 39 китайских самолетов:
https://www.foxnews.com/world/taiwan-ch ... fense-zone
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:27

  Igneus написав:
  GDV29 написав:Истребители ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли ВМФ вторглись в территориальные воды

Минобороны Тайваня предупредило о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей. — FoxNews

https://t.me/hueviyherson/7432

Похоже, что телеграм-канал и Вы вместе с ним процитировали неправильный перевод вот с этого источника :wink: :
https://donpress.ru/na-poroge-tretej-mirovoj-vojny/

FoxNews сообщает лишь о 9 самолетах Китая, а кораблей его ВМФ там не было.
Кстати, как сообщил представитель министерства обороны США, в этом нет ничего необычного, так как 23 января воздушное пространство Тайваня нарушили 39 китайских самолетов:
https://www.foxnews.com/world/taiwan-ch ... fense-zone

Вы правы, не успел опровергнуть. Опровергли инфо на Скрыпин. юа https://www.youtube.com/watch?v=jpK-r2sHMVY
GDV29
 
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