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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:51
Re: Напад росії на Україну
Додано: Чет 24 лют, 2022 23:57
Про аэропорт инфа противоречивая
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:03
Re: Напад росії на Україну
Видео побега русских воинов, по сообщению наших военных один бежал босым.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:03
Наш мужик хозяиственный сразу переноску нашел
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:05
Re: Напад росії на Україну
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:07
Re: Напад росії на Україну
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:12
Господи, Ісусе Христе, Боже наш!
Ти сказав: "Більшої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за друзів своїх".
Тим сам дав приклад тієї жертвенної любові.
Тож прийми жертву любові воїнів Українського народу, гаряче-червоні краплини крові тих, що стали слідом за тобою, на Хресній Дорозі, у боротьбі за Правду Божу, на нашій Українській землі. Як багряно-рубінове дорогоцінне каміння, перед престолом своїм, прийми кров наших героїв, що зрошують спраглу землю Української Голгофи.
Прийми, Господи, кров захисників Землі Української, що точиться із ран невиліковних, вбитих та смертельно ранених, немов із бездонного джерела, на доказ бездоганної любові до ближнього, через зболілі серця материнські.
Відпусти їм, Господи, всі гріхи вільні та невільні, осели їх там, де всі Святі Воїни народу Українського перебувають, а криваву жертву їхню прийми їм за покуту.
Бо в боротьбу із неправдою, з Іменем твоїм на вустах виступали, і в обороні правди Божої та народу Українського для вічної слави Твоєї, голови свої зложили. Всемилостивий Господи, не допусти, щоб жертва їхня була марною, благослови нас на спільну, Велику Перемогу та краще майбуття Української Держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь!
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:18
Re: Напад росії на Україну
❗️Подробности о мобилизации:
▪️Мобилизация проводится во всех областях Украины кроме Луганской и Донецкой;
▪️Срок проведения: в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа;
▪️Призыв военнообязанных, резервистов и т.д. осуществляется в объемах, определенных согласно мобилизационным планам;
▪️Главам областных государственных администраций поручено обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:25
Похоже, что телеграм-канал и Вы вместе с ним процитировали неправильный перевод вот с этого источника :
FoxNews сообщает лишь о 9 самолетах Китая, а кораблей его ВМФ там не было.
Кстати, как сообщил представитель министерства обороны США, в этом нет ничего необычного, так как 23 января воздушное пространство Тайваня нарушили 39 китайских самолетов:
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:27
Вы правы, не успел опровергнуть. Опровергли инфо на Скрыпин. юа
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