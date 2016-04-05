«OFF FUCKING LINE»
Хакеры из Anonymous уронили сайт Russia Today
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:32
Re: Напад росії на Україну
«OFF FUCKING LINE»
Хакеры из Anonymous уронили сайт Russia Today
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:33
Re: Напад росії на Україну
Російська армія за перший день повномасштабного вторгнення орієнтовно втратила більше 30 танків, до 130 бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Залужний.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:35
Втрати окупантів за 24 лютого: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати окупантів за 24 лютого: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив результати спротиву України широкомасштабному російському вторгненню за 24 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Залужного у фейсбуці.
"Станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону. Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.
Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має.
На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.
Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.
На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.
На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.
В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.
Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.
Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.
Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.
Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6", - йдеться у повідомленні.
"Вірте у Збройні Сили України і нашу Перемогу! Разом до Перемоги!", - закликав Залужний. Джерело:
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:39
Re: Напад росії на Україну
А двухсотых сколько? Это ж главный демотиватор
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:41
Re: Напад росії на Україну
обращение Зеленского
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 25 лют, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:42
Re: Напад росії на Україну
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:53
Re: Напад росії на Україну
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:58
Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:18
Re: Напад росії на Україну
Ледь не перший раз - згоден абсолютно
Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:21
Re: Напад росії на Україну
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