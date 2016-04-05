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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:32

Re: Напад росії на Україну

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«OFF FUCKING LINE»

Хакеры из Anonymous уронили сайт Russia Today
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:33

Re: Напад росії на Україну

Російська армія за перший день повномасштабного вторгнення орієнтовно втратила більше 30 танків, до 130 бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Залужний.

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:35

  GDV29 написав:Російська армія за перший день повномасштабного вторгнення орієнтовно втратила більше 30 танків, до 130 бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Залужний.

https://t.me/hueviyherson/7444

Втрати окупантів за 24 лютого: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати окупантів за 24 лютого: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив результати спротиву України широкомасштабному російському вторгненню за 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Залужного у фейсбуці.

"Станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону. Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6", - йдеться у повідомленні.

"Вірте у Збройні Сили України і нашу Перемогу! Разом до Перемоги!", - закликав Залужний. Джерело: https://censor.net/ua/n3318955
https://censor.net/ua/news/3318955/vtra ... vertolotiv
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:39

Re: Напад росії на Україну

А двухсотых сколько? Это ж главный демотиватор
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:41

Re: Напад росії на Україну

обращение Зеленского

Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 25 лют, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:42

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:53

Re: Напад росії на Україну

Украинские военные на острове Змеиный послали российских, когда те предложили им сдаться. ВСУ и пограничники приняли бой. Есть погибшие.

Об этом сообщил Антон Геращенко, который опубликовал в Telegram соответствующую аудиозапись и подпись к ней.

"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на х**! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 Украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на х**, как посылали Запорожские казаки врагов Украины" - написал Геращенко.


https://www.048.ua/news/3337531/ukrains ... lednij-boj
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:58

  GDV29 написав:обращение Зеленского


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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:18

Re: Напад росії на Україну

Ледь не перший раз - згоден абсолютно
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:21

Re: Напад росії на Україну

https://d2uy8l7fpcdb88.cloudfront.net/b ... larus.html
vitaliian
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