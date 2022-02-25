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Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:29
Прорвались в киев
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:33
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vovan_prm
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:35
vovan_prm написав:
https://www.youtube.com/watch?v=jFfdPGE0RCg&t=2s
Гарно, но мало. Повинні бути десятки таких відео.
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Schmit
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:38
vitaliian написав:
Прорвались в киев
Рецепт коктейля Молотова есть в интернете
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heineken
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:41
heineken написав: vitaliian написав:
Прорвались в киев
Рецепт коктейля Молотова есть в интернете
Стрельба на минском массивеhttps://t.me/news_covid_ua/11589
Нет времени переворачивать картинку
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 лют, 2022 09:45, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:42
vitaliian написав:
Прорвались в киев
Замміністра оборони Маляр повідомила: російську ДРГ, яка проривалась у Київ під видом "українців" на українській техніці, знищено.
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:50
Алексей77 написав:
Как сейчас Киев? что у вас происходит?
Стрельба на минском массиве
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:53
https://t.me/hueviyherson/7539
Василь-Рівне написав: vitaliian написав:
Прорвались в киев
Замміністра оборони Маляр повідомила: російську ДРГ, яка проривалась у Київ під видом "українців" на українській техніці, знищено.
Так, Слава Нацii!
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GDV29
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:55
"Ой, а что это происходит? А это взрывы на военном аэродроме Миллерово, в Ростовской области. Само, наверное. А потом начнёт рваться по всей России. Нужна была вам, суки, эта война" https://t.me/BerezaJuice/9561
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GDV29
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:57
GDV29 написав:
"Ой, а что это происходит? А это взрывы на военном аэродроме Миллерово, в Ростовской области. Само, наверное. А потом начнёт рваться по всей России. Нужна была вам, суки, эта война" https://t.me/BerezaJuice/9561
Друзі, а що сталось? В Ростові військовий аеродром вже чому не працює. Хтось його взяв і розбомбив. Дивно. 😁https://t.me/oleksiihoncharenko/10792
Слава Героям! Наверное точенсно Байрактара_ми мразей покосили!
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GDV29
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