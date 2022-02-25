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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5051525354 ... 57>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:29

Прорвались в киев
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:33

Re: Напад росії на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=jFfdPGE0RCg&t=2s
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:35

  vovan_prm написав:https://www.youtube.com/watch?v=jFfdPGE0RCg&t=2s

Гарно, но мало. Повинні бути десятки таких відео.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:38

  vitaliian написав:Прорвались в киев

Рецепт коктейля Молотова есть в интернете
heineken
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:41

  heineken написав:
  vitaliian написав:Прорвались в киев

Рецепт коктейля Молотова есть в интернете

Стрельба на минском массиве

https://t.me/news_covid_ua/11589
Нет времени переворачивать картинку
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лют, 2022 09:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:42

Re: Напад росії на Україну

  vitaliian написав:Прорвались в киев

Замміністра оборони Маляр повідомила: російську ДРГ, яка проривалась у Київ під видом "українців" на українській техніці, знищено.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:50

  Алексей77 написав:Как сейчас Киев? что у вас происходит?

Стрельба на минском массиве
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:53

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Прорвались в киев

Замміністра оборони Маляр повідомила: російську ДРГ, яка проривалась у Київ під видом "українців" на українській техніці, знищено.



https://t.me/hueviyherson/7539

Так, Слава Нацii!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:55

Re: Напад росії на Україну

"Ой, а что это происходит? А это взрывы на военном аэродроме Миллерово, в Ростовской области. Само, наверное. А потом начнёт рваться по всей России. Нужна была вам, суки, эта война"

https://t.me/BerezaJuice/9561
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:57

  GDV29 написав:"Ой, а что это происходит? А это взрывы на военном аэродроме Миллерово, в Ростовской области. Само, наверное. А потом начнёт рваться по всей России. Нужна была вам, суки, эта война"

https://t.me/BerezaJuice/9561

Друзі, а що сталось? В Ростові військовий аеродром вже чому не працює. Хтось його взяв і розбомбив. Дивно. 😁
https://t.me/oleksiihoncharenko/10792


Слава Героям! Наверное точенсно Байрактара_ми мразей покосили!
GDV29
 
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