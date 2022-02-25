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Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:59
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vitaliian
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Що в Гостомелі робиться? Чутно по всьому Києву, як гримить
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:24
Алексей77 написав:
В Харькове всё спокойно а как дела в других регионах стреляют? Есть оккупации и продвижение путятинских войск? Но ощущение, что стоит вокруг Харькова
Примерно час назад было два взрыва с интервалом в пару минут, судя по звуку,
где-то на юго-западе, в центре все тихо...
Востаннє редагувалось antikkristall
в П'ят 25 лют, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:25
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:26
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:29
Перестрелка на Оболони
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:36
vitaliian написав:
Перестрелка на Оболони
Російська ДРГ, неначе знищена
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:38
vitaliian написав: Алексей77 написав:
Как сейчас Киев? что у вас происходит?
Стрельба на минском массиве
Была ДРГ, по последним официальным данным она уже уничтожена.
Но громыхает постоянно, на окраинах бои.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:43
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:46
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