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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5152535455 ... 57>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:59

Авиа удары по херсону

vitaliian
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Що в Гостомелі робиться? Чутно по всьому Києву, як гримить
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  Алексей77 написав:В Харькове всё спокойно а как дела в других регионах стреляют? Есть оккупации и продвижение путятинских войск? Но ощущение, что стоит вокруг Харькова


Примерно час назад было два взрыва с интервалом в пару минут, судя по звуку,
где-то на юго-западе, в центре все тихо...
Востаннє редагувалось antikkristall в П'ят 25 лют, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:25

КИЇВ ТРИМАЙТЕСЬ!!!



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"хатят лі рускія вайни?" :evil:
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Перестрелка на Оболони
vitaliian
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  vitaliian написав:Перестрелка на Оболони

Російська ДРГ, неначе знищена
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  vitaliian написав:
  Алексей77 написав:Как сейчас Киев? что у вас происходит?

Стрельба на минском массиве

Была ДРГ, по последним официальным данным она уже уничтожена.
Но громыхает постоянно, на окраинах бои.
p_vovk74
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Под Киевом

vitaliian
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vitaliian
Це наші?
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