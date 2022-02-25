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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 525354555657>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Советник главы ОП Арестович заявил, что марш-бросок россиян на Оболонь – это фейк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:52

  Успіх написав:vitaliian
Це наші?


сумніваюсь..

наразі агресор маркує своє залізне барахло літерою Z (= Загинемо усі)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:52

  Успіх написав:vitaliian
Це наші?


ви вже 2у добу слідкуєте за подіями і ще досі не запамятали що які позначки що означають?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:53

Советник главы ОП Арестович заявил, что марш-бросок россиян на Оболонь – это фейк.

Может это видео тоже фейк
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:54

Успіх
Які наші?!! Знак Z - це маскалі!
Єдине, що невідомо де це відео зняте.
Фейків зараз стільки, що варто довіряти лише добре перевіреним або власним джерелам.
P.S.
Зарядити би по них звичайними ПТУРами або навіть з РПГ... і поїхати далі...
MrDime
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:56

Українські військові збили ворожий літак біля села Вознесенське Золотоніського району, правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який капітулював під час падіння, повідомила поліція﻿ Черкаської області.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То а що ж з Оболонню?
Скільки там мишебратьєв??
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що там ЄС, США, Британія?
а) - вже близько/підвозять по максимум зброю і техніку?
б) - вводять ще жорсткіші санкції?
в) - санкції ввели, а тепер сидять на дупі рівно/їдять попкорн і глибоко турбуються?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58

  Успіх написав:vitaliian
Це наші?

ти досі не можеш відрізнити?
Кашель Лаврова.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58

vitaliian
На встречу едет бусик, может кто-то посмотреть номер авто? Приблизительно узнаем где это
dasmutterland
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