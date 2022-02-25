|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Советник главы ОП Арестович заявил, что марш-бросок россиян на Оболонь – это фейк.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:52
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:52
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:53
Советник главы ОП Арестович заявил, что марш-бросок россиян на Оболонь – это фейк.
Может это видео тоже фейк
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:54
Успіх
Які наші?!! Знак Z - це маскалі!
Єдине, що невідомо де це відео зняте.
Фейків зараз стільки, що варто довіряти лише добре перевіреним або власним джерелам.
P.S.
Зарядити би по них звичайними ПТУРами або навіть з РПГ... і поїхати далі...
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:56
Українські військові збили ворожий літак біля села Вознесенське Золотоніського району, правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який капітулював під час падіння, повідомила поліція Черкаської області.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То а що ж з Оболонню?
Скільки там мишебратьєв??
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що там ЄС, США, Британія?
а) - вже близько/підвозять по максимум зброю і техніку?
б) - вводять ще жорсткіші санкції?
в) - санкції ввели, а тепер сидять на дупі рівно/їдять попкорн і глибоко турбуються?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58
vitaliian
На встречу едет бусик, может кто-то посмотреть номер авто? Приблизительно узнаем где это
|