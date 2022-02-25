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Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58
vitaliian написав:
https://vimeo.com/681781563
Це якось дуже самонадіяно ось так їхати по трасі в тил, по суті в "котел". Смертники якісь.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:59
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:02
Bobua написав:
То а що ж з Оболонню?
Скільки там мишебратьєв??
Пишуть що фейк, немає там нічого.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:06
flyman написав: Успіх написав:vitaliian
Це наші?
ти досі не можеш відрізнити?
Кашель Лаврова.
Тепер буду знати, що Z - це москальня!
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:08
vitaliian написав:
Советник главы ОП Арестович заявил, что марш-бросок россиян на Оболонь – это фейк.
Может это видео тоже фейк
а оце
тоді шо?
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:09
flyman, ти зараз в Тернополі?
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:13
Зараз не до жартів - коли зранку лунають сирени і люди біжать в бомбосховище!
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:14
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:18
Успіх
мало ли кого, шо цикавить. есть правила форума, есть отдельная тема - это не новостная лента, вайбер, фейс и т.п. если не хрен чем заняться автомат в зубы и вперед родину захищать.
Востаннє редагувалось чик
в П'ят 25 лют, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:21
Схоже на ефіопський сценарій (читав у Вілбура Сміта)...
Там Московія захопила аеропорт, висадила "іхтамнєтов", далі -- столиця, знищення влади...
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Bobua
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