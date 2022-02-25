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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5354555657>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:58

  vitaliian написав:https://vimeo.com/681781563

Це якось дуже самонадіяно ось так їхати по трасі в тил, по суті в "котел". Смертники якісь.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:59

Перестрелка в буче

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:02

  Bobua написав:То а що ж з Оболонню?
Скільки там мишебратьєв??

Пишуть що фейк, немає там нічого.
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  flyman написав:
  Успіх написав:vitaliian
Це наші?

ти досі не можеш відрізнити?
Кашель Лаврова.

Тепер буду знати, що Z - це москальня!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:08

  vitaliian написав:Советник главы ОП Арестович заявил, что марш-бросок россиян на Оболонь – это фейк.

Может это видео тоже фейк


а оце тоді шо?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:09

flyman, ти зараз в Тернополі?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:13

Зараз не до жартів - коли зранку лунають сирени і люди біжать в бомбосховище!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:14

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:18

Успіх
мало ли кого, шо цикавить. есть правила форума, есть отдельная тема - это не новостная лента, вайбер, фейс и т.п. если не хрен чем заняться автомат в зубы и вперед родину захищать.
Востаннє редагувалось чик в П'ят 25 лют, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:21

  greenozon написав:КИЇВ ТРИМАЙТЕСЬ!!!



https://zaxid.net/zmi_oprilyudnili_mozh ... a_n1536814



Схоже на ефіопський сценарій (читав у Вілбура Сміта)... :(
Там Московія захопила аеропорт, висадила "іхтамнєтов", далі -- столиця, знищення влади... :(
Bobua
 
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