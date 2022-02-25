Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:32
в україну перекидають в т.ч. і
омон
wild.tomcat
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:33
wild.tomcat написав:
в україну перекидають в т.ч. і
омон
збираються робити зачистку окупованих територій,
а ні, то "добровольці на навчаннях"
Востаннє редагувалось
flyman
в П'ят 25 лют, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:34
vitaliian написав:
https://vimeo.com/681781563
Де ж наша авіація?
heineken
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:40
Успіх написав:
Тепер буду знати, що Z - це москальня!
Z - це зомбі. "World War Z"
Москальня вибрала знак який добре її характеризує )
she_ne_investor
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:59
vitaliian написав:
Перестрелка на Оболони
Это в Херсоне
GDV29
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:01
Міноборони: втрачено місто Конотоп, тривають бої за Мелітополь і Харків
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kon ... 22616.html
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:14
https://t.me/BerezaJuice/9571
Ці машини ставлять мітки по Києву . Просимо поширити:
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:15
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:16
На митинг в Санкт-Петербурге вышла 84-летняя Ирина Анохина, которая прошла Великую Отечественную войну.
«Путин, во-первых, сумасшедший, во-вторых, фашист»
https://t.me/BerezaJuice/9576
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:18
Московський священик УПЦ МП - корегувальник вогню. Здивовані?
Михайло Павлушенко, заарештований в аеропорту Гостомель 24.02 за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Зліва фото на момент його арешту з конфіденційною інформацією. Мішаня (сюрприз) є священиком УПЦ Московського патріархату!
Відео затримання:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/ ... /index.amp
Його профіль:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020553540847 https://t.me/BerezaJuice/9577
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