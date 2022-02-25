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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 54555657>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:32

в україну перекидають в т.ч. і омон
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:33

  wild.tomcat написав:в україну перекидають в т.ч. і омон

збираються робити зачистку окупованих територій,
а ні, то "добровольці на навчаннях"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лют, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:34

  vitaliian написав:https://vimeo.com/681781563

Де ж наша авіація?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:40

  Успіх написав:Тепер буду знати, що Z - це москальня!

Z - це зомбі. "World War Z"
Москальня вибрала знак який добре її характеризує )
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  vitaliian написав:Перестрелка на Оболони

Это в Херсоне
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:01

Міноборони: втрачено місто Конотоп, тривають бої за Мелітополь і Харків

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kon ... 22616.html
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:14

Re: Напад росії на Україну

https://t.me/BerezaJuice/9571

Ці машини ставлять мітки по Києву . Просимо поширити:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:15

Re: Напад росії на Україну

Вічна Слава Герою!

https://t.me/BerezaJuice/9575
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:16

Re: Напад росії на Україну

На митинг в Санкт-Петербурге вышла 84-летняя Ирина Анохина, которая прошла Великую Отечественную войну.

«Путин, во-первых, сумасшедший, во-вторых, фашист»


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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:18

Re: Напад росії на Україну

Московський священик УПЦ МП - корегувальник вогню. Здивовані?

Михайло Павлушенко, заарештований в аеропорту Гостомель 24.02 за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Зліва фото на момент його арешту з конфіденційною інформацією. Мішаня (сюрприз) є священиком УПЦ Московського патріархату!

Відео затримання: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/ ... /index.amp

Його профіль:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020553540847

https://t.me/BerezaJuice/9577
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