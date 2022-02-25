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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 7071727374 ... 77>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:21

И кто после таких слов нам даст оружие?

Зображення

де Голль в «Мемуарах надежды» пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию»
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лют, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:23

  Bobua написав:От Бабченко пояснює скільки днів і як саме має минути, перш ніж Захід заворушиться: https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 151846188/
До речі -- на прикладі фінів у 1940році...
До речі, фіни молодці, підняли нарешті питанн про вступ до НАТО.
От якби ще й грузини теж...
Тобто -- що більше країн зробить якийсь "злочин" (з кремлядської точки зору) -- то більше шансів, що Путлєр від люті захлинеться власною кров'ю. І тоді всім стане легше... :)

Які грузини, там зараз ватніки при владі, вони не осуджують агресію.
А фіни під шумок можуть пролізти. За наш рахунок, ясне діло.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:27

У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст

  vitaliian написав:Зображення

де Голль в «Мемуарах надежды» пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию»


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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:27

  vitaliian написав:Зображення

де Голль в «Мемуарах надежды» пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию»

Так Зе вже прямим текстом каже - ЄВРОПА - ПІДНІМИ СВОЮ ЖОПУ!!! - бо може в будь-який момент, прилетіти щось в ОП, чи ВР столиці України!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 25 лют, 2022 19:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:27

Re: Напад росії на Україну

Николаев https://t.me/zhestua/3919
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:30

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:------------
vitaliian
Представитель Министерства обороны США

От як мене це їхнє "ще нічого/ще почекаємо" дратує! :evil:
------------
Думаю, реальную помощь мы можем получить, если продержимся не меньше недели и ситуация хоть немного стабилизируется. Пока они не убедятся, что мы можем самостоятельно противостоять вторжению, серьёзной помощи не будет.

Як варіант, за спинами домовилися про столицю у Львові, чому і вивезли посольство.

Кто с кем договорился?

Все больше людей ставят подписи под антивоенной петицией на Change.org, созданной в знак протеста против специальной операции российских войск в Донбассе. Остановить войну с Украиной просят уже почти 483 тыс. человек.

Напомним, ранее стало известно, что из-за российской военной операции в Украине ЕС введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

Последствия для гражданский авиации РФ очень серьёзные.
13:12. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не поверил в искренность заявления президента Украины о готовности обсуждать нейтральный статус страны. Об этом он заявил на встрече с главами МИД ДНР и ЛНР. «Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус», — отметил он. Как пояснил Лавров, Россия будет готова к переговорам с Украиной только тогда, когда украинские войска сложат оружие.

Китайские компании временно прекратили закупки нефти из России, поставки которой идут по морю из дальневосточных портов, передает Bloomberg.

Эта пауза, как утверждает агентство, вызвана тем, что китайская сторона хочет оценить возможные последствия военной операции России на Украине, сообщает «Газета.Ru»

Все цитаты с Росбалта. Ссылки не даю, чтобы не перегружать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:32

  GDV29 написав:Николаев https://t.me/zhestua/3919

Біля Львова теж періодично якісь вертушки літають - низько-низько!

Але були і вертушки з червоними хрестами(медики мабуть)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:36

  Bobua написав:От Бабченко пояснює скільки днів і як саме має минути, перш ніж Захід заворушиться: https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 151846188/
До речі -- на прикладі фінів у 1940році...
До речі, фіни молодці, підняли нарешті питанн про вступ до НАТО.
От якби ще й грузини теж...
Тобто -- що більше країн зробить якийсь "злочин" (з кремлядської точки зору) -- то більше шансів, що Путлєр від люті захлинеться власною кров'ю. І тоді всім стане легше... :)

Браво! Спасибо за пост! Продирает до мурашек "до слез".
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:37

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Ціни на ЛРЖН після війни - вверх? :D
в цьому реченні весь долярчик ... Тобі не соромно про це зараз говорити? оскільки сам долярчик призовного віку і цілком міг би бути на фронті . А писати таке соромно.
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:39

  vitaliian написав:Зображення

де Голль в «Мемуарах надежды» пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию»

Де Голль из Франции уехал.
Тут аналогия, скорее, с Альенде.
ЛАД
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