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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 7172737475 ... 77>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:39

  flyman написав:
  GDV29 написав:Ивано-Франковская область, поливают с вертолётов!
https://t.me/zhestua/3901

Це звідки, з Придністров"я прилітають?

Мабуть, так. На Одещинi вчора теж було бiля Вiлкуло пару-тройка вертушек з Придністров"я
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:40

  yama написав:
  Успіх написав:Ціни на ЛРЖН після війни - вверх? :D
в цьому реченні весь долярчик ... Тобі не соромно про це зараз говорити? оскільки сам долярчик призовного віку і цілком міг би бути на фронті . А писати таке соромно.

Так не видирай з контексту!
Там Флай згадав про Львів, як столицю - то я на це йому і відповів!

І за мене не переймайся - завтра зранку йду у воєнкомат!
А ти, вже мабуть, 60+?
(хоч я чув, якщо є бажання і здоров'я - то приймуть до ЗСУ і 60+) ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:41

  GDV29 написав:Николаев https://t.me/zhestua/3919


Уже отбили. Пока тихо.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:41

  flyman написав:
  Bobua написав:От Бабченко пояснює скільки днів і як саме має минути, перш ніж Захід заворушиться: https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 151846188/
До речі -- на прикладі фінів у 1940році...
До речі, фіни молодці, підняли нарешті питанн про вступ до НАТО.
От якби ще й грузини теж...
Тобто -- що більше країн зробить якийсь "злочин" (з кремлядської точки зору) -- то більше шансів, що Путлєр від люті захлинеться власною кров'ю. І тоді всім стане легше... :)

Які грузини, там зараз ватніки при владі, вони не осуджують агресію.
А фіни під шумок можуть пролізти. За наш рахунок, ясне діло.

та да, ватный примьер Грузии
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:42

Re: Напад росії на Україну

одессу накрываю градами(
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:46

  vitaliian написав:
де Голль в «Мемуарах надежды» пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию»

так там вибрали "ліпше окупація чим боротьба"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:47

  fler написав:
  GDV29 написав:Николаев https://t.me/zhestua/3919


Уже отбили. Пока тихо.

Отлично. Блиц-криг накрылся у Путлера, пытается маленькими отрядами по большинству областей пройтись для нагнетания паники (не в счет Харьков, Киев, Чернигов, Сумы, Херсон - там ад конечно)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:47

  GDV29 написав:
  flyman написав:
  GDV29 написав:Ивано-Франковская область, поливают с вертолётов!
https://t.me/zhestua/3901
Це звідки, з Придністров"я прилітають?

Мабуть, так. На Одещинi вчора теж було бiля Вiлкуло пару-тройка вертушек з Придністров"я
Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:49

  Олежан написав:одессу накрываю градами(

С преднестровья значит?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:53

  GDV29 написав:
  Олежан написав:одессу накрываю градами(

С преднестровья значит?
В мене сестра (двоюрідна) в Тирасполі...
Придністровці мовчать і не рипаються..там і військ то - щоб склади охороняти, і живуть виключно за рахунок транзиту з/через Україну або Молдавію..
То чи буде собака кусати руку з якої годується?
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