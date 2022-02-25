Bobua написав:От Бабченко пояснює скільки днів і як саме має минути, перш ніж Захід заворушиться: https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 151846188/ До речі -- на прикладі фінів у 1940році... До речі, фіни молодці, підняли нарешті питанн про вступ до НАТО. От якби ще й грузини теж... Тобто -- що більше країн зробить якийсь "злочин" (з кремлядської точки зору) -- то більше шансів, що Путлєр від люті захлинеться власною кров'ю. І тоді всім стане легше...
Які грузини, там зараз ватніки при владі, вони не осуджують агресію. А фіни під шумок можуть пролізти. За наш рахунок, ясне діло.
де Голль в «Мемуарах надежды» пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию»
Мабуть, так. На Одещинi вчора теж було бiля Вiлкуло пару-тройка вертушек з Придністров"я
Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
В мене сестра (двоюрідна) в Тирасполі... Придністровці мовчать і не рипаються..там і військ то - щоб склади охороняти, і живуть виключно за рахунок транзиту з/через Україну або Молдавію.. То чи буде собака кусати руку з якої годується?