budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
В мене сестра (двоюрідна) в Тирасполі... Придністровці мовчать і не рипаються..там і військ то - щоб склади охороняти, і живуть виключно за рахунок транзиту з/через Україну або Молдавію.. То чи буде собака кусати руку з якої годується?
ваши версии? откуда вертушки окупрантские. На карту посмотрите Украины. с Беларусии что ли, где еще дальше, чем от приднестровья?
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 25 лют, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
1 Не треба бути експертом щоб знайти радіус дії будь-якої льотної техніки 2 А от виглядати мудельманом - роблячи мудачні висновки - можна на раз два. 3 При цьому Особисто вам краще на цих сторінках виглядати зашуханим дурнем ніж проросійським агентом.. То яке звання вибираєш?
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
А з Рибниці?
435 км... Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників... Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
1 Не треба бути експертом щоб знайти радіус дії будь-якої льотної техніки 2 А от виглядати мудельманом - роблячи мудачні висновки - можна на раз два. 3 При цьому Особисто вам краще на цих сторінках виглядати зашуханим дурнем ніж проросійським агентом.. То яке звання вибираєш?
в бан ! Чудак на букву М
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 25 лют, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
А з Рибниці?
435 км... Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників... Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
А з Рибниці?
435 км... Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників... Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
Прилетів, пульнув, полетів. Щоб нажахати. Або щоб тут не зняли ПВО з ІФ та направили до Києва, напр.