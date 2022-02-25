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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 727374757677>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:53

  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....

я не военный эксперт, как Вы.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... vertolety-
а откуда вертолеты? с рашки или беларашки?
точно не с моря .
Поэтому следите "за базаром"
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:55

  budivelnik написав:
  GDV29 написав:
  Олежан написав:одессу накрываю градами(

С преднестровья значит?
В мене сестра (двоюрідна) в Тирасполі...
Придністровці мовчать і не рипаються..там і військ то - щоб склади охороняти, і живуть виключно за рахунок транзиту з/через Україну або Молдавію..
То чи буде собака кусати руку з якої годується?

ваши версии? откуда вертушки окупрантские. На карту посмотрите Украины. с Беларусии что ли, где еще дальше, чем от приднестровья?
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 25 лют, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:56

  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....

А з Рибниці?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:56

  GDV29 написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....
я не военный эксперт, как Вы.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... vertolety-
а откуда вертолеты? с рашки или беларашки?
точно не с моря .
Поэтому следите "за базаром"
1 Не треба бути експертом щоб знайти радіус дії будь-якої льотної техніки
2 А от виглядати мудельманом - роблячи мудачні висновки - можна на раз два.
3 При цьому
Особисто вам краще на цих сторінках виглядати зашуханим дурнем ніж проросійським агентом..
То яке звання вибираєш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:58

Re: Напад росії на Україну

Жалко военных, которые отдают свои жизни. Путин мог начать экономическую войну и блокаду вместе с Беларусью, эффект был почти тем же.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:58

  flyman написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....

А з Рибниці?
435 км...
Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників...
Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...

А це бажано десь в педерації показати..
Це вам не вертольотики які невідомо де літають...
https://t.me/oleksiihoncharenko/10919
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 25 лют, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:00

  budivelnik написав:
  GDV29 написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....
я не военный эксперт, как Вы.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... vertolety-
а откуда вертолеты? с рашки или беларашки?
точно не с моря .
Поэтому следите "за базаром"
1 Не треба бути експертом щоб знайти радіус дії будь-якої льотної техніки
2 А от виглядати мудельманом - роблячи мудачні висновки - можна на раз два.
3 При цьому
Особисто вам краще на цих сторінках виглядати зашуханим дурнем ніж проросійським агентом..
То яке звання вибираєш?

в бан ! Чудак на букву М
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 25 лют, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:00

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....

А з Рибниці?
435 км...
Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників...
Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...

Так звідки?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:02

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....

А з Рибниці?
435 км...
Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників...
Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...

Прилетів, пульнув, полетів.
Щоб нажахати.
Або щоб тут не зняли ПВО з ІФ та направили до Києва, напр.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:03

Re: Напад росії на Україну

Що там з Чорнобилем, а то кажуть, що там ворог взяв контроль?
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