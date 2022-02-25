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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 7374757677>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....
435 км...
Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників...
Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
Так звідки?
Вмикаємо розум...
І починаємо думати..
1 ТТХ(тактико технічні данні) не дозволяють добратись з Придністровья до Коломиї чи Івано-Франківська
2 Значить три варіанти
а - марсіани москалям надали новітні технології
б - той хто знімав - бреше...

Який варіант найбільш правдоподібний?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 25 лют, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:05

Почитал российских "лидеров мнений" о тех россиянах, кому "стыдно за Россию".
Мерзость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:06

Re: Напад росії на Україну

Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов
Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов.

"Украінські командири, які наказали та які завдали цей блискучий удар у відповідь, відрізали для себе усі компроміси. Маленька Україна робить все для свого захисту. І хай весь світ каже про нашу слабкість, ми використаємо для боротьби за свободу все, що в нас є і все що тільки можна використати для опору. Так вдало влучити старими ракетами, яким понад 30 років, це справжній подвиг. Слава ЗСУ!", - додав головред Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3319215
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:06

  Успіх написав:Що там з Чорнобилем, а то кажуть, що там ворог взяв контроль?

Як що?
Приклади лінійку.
Подумай-те!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:10

  yama написав:
  Успіх написав:Ціни на ЛРЖН після війни - вверх? :D
в цьому реченні весь долярчик ... Тобі не соромно про це зараз говорити? оскільки сам долярчик призовного віку і цілком міг би бути на фронті . А писати таке соромно.

Я в шоке, долярчик так нельзя. Сначала победа, потом бизнес.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:13

Re: Напад росії на Україну

рифінг радника голови ОП та прем’єр-міністра України.

Що заявили:

Михайло Подоляк:

▪️До ЗСУ доєдналась територіальна оборона.
▪️Якщо співставити військові потенціали РФ і України - ми тримаємось ефективно.
▪️РФ хоче зажати Київ та великі міста, створити в столиці тимчасову адміністрацію. Це не вдасться.
▪️Найскладніша ситуація на Харківському напрямку, в Сумах і на півдні країни.
▪️Президент знаходиться в Києві, у нього постійні зустрічі з Кабміном та постійні консультації із закордонними партнерами.

Денис Шмигаль:

▪️Десятки тисяч українців вступають в територіальну оборону.
▪️Уряд запозичить внутрішні 400 млрд гривень шляхом випуску військових облігацій.
▪️Кошти Є-підтримки можна використовувати для підтримки армії.

https://t.me/u_now/18757
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:14

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Вивчи географію....
Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км...
Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють?
Мі8-600км
Мі24 - 450 км
Мі26 - 800 км...
Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок
А козачок то - засланий....
435 км...
Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників...
Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
Прилетів, пульнув, полетів.
Щоб нажахати.
Або щоб тут не зняли ПВО з ІФ та направили до Києва, напр.

Ще раз
Максимальна відстань яку може подолати вертоліт в одну сторону -
це 230км(Мі24 - той що може пульнути , бо має чим)
або 300-400 км - транспортні а-ля Мі8 чи Мі26...
При чому, жоден з льотчиків не полетить ,якщо не буде мати хоча б 10% запасу топлива...бо вітер не в ту сторону , маневрувати щоб не збили , облітати яри/горбики/гори...( набір висоти , чи рискання вправо/вліво , збільшують відстань яка виходить по прямій...
А у нас виходить , що цим вертольотам по дорозі треба було ще й заправлятись..що долетіти і вернутись...
То хто їх заправляв? румуни/молдавани/українці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:14

Re: Напад росії на Україну

В Дублине показали российскому послу, где его место.

Обращение к тебе, тварь: твоя новая блестящая машина не скроет позора твоей страны!

https://t.me/oleksiihoncharenko/10920
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:15

Re: Напад росії на Україну

  ЛАД написав:Де Голль из Франции уехал
вы всё правильно поняли, он уехал, но остался для истории великим полководцем и потом вернувшись возглавил Францию. Поэтому если зеля уедет, ничего позорного в том нет, а вот смерть его пусть и героическая народу Украины не нужна.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лют, 2022 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:16

Re: Напад росії на Україну

Аваков : Иногда мне кажется, что всё это неправда.. какой-то дурной сон. Вот проснусь и не будет мерзкой рожи лектора-ху*ла и твари лукашенко.. неправда сирены и ракетное зарево над нашими городами.. неправда - слёзы, которые душат когда думаю о погранцах со Змеиного..
Я бы хотел проснуться.. но не удаётся, как и каждому из вас толком уснуть.
Тешусь тем, что смотрю на людей - НАСТОЯЩИХ! Тем и живу эти дни - с невероятной болью и грустью.. и с ГОРДОСТЬЮ за Украинцев, добровольцев и наших военных!. За друзей и незнакомых..
Берегите друг- друга и делайте то, что должны!
Слава Украине!
https://t.me/AvakovArsen/143
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