budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
435 км... Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників... Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
Так звідки?
Вмикаємо розум... І починаємо думати.. 1 ТТХ(тактико технічні данні) не дозволяють добратись з Придністровья до Коломиї чи Івано-Франківська 2 Значить три варіанти а - марсіани москалям надали новітні технології б - той хто знімав - бреше...
Який варіант найбільш правдоподібний?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 25 лют, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов.
"Украінські командири, які наказали та які завдали цей блискучий удар у відповідь, відрізали для себе усі компроміси. Маленька Україна робить все для свого захисту. І хай весь світ каже про нашу слабкість, ми використаємо для боротьби за свободу все, що в нас є і все що тільки можна використати для опору. Так вдало влучити старими ракетами, яким понад 30 років, це справжній подвиг. Слава ЗСУ!", - додав головред Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3319215
рифінг радника голови ОП та прем’єр-міністра України.
Що заявили:
Михайло Подоляк:
▪️До ЗСУ доєдналась територіальна оборона. ▪️Якщо співставити військові потенціали РФ і України - ми тримаємось ефективно. ▪️РФ хоче зажати Київ та великі міста, створити в столиці тимчасову адміністрацію. Це не вдасться. ▪️Найскладніша ситуація на Харківському напрямку, в Сумах і на півдні країни. ▪️Президент знаходиться в Києві, у нього постійні зустрічі з Кабміном та постійні консультації із закордонними партнерами.
Денис Шмигаль:
▪️Десятки тисяч українців вступають в територіальну оборону. ▪️Уряд запозичить внутрішні 400 млрд гривень шляхом випуску військових облігацій. ▪️Кошти Є-підтримки можна використовувати для підтримки армії.
budivelnik написав:Вивчи географію.... Від Тирасполя до Івано Франківська - 531 км... Ти багато знаєш вертольотів, які без дозаправки пролетять 1060 км...+ ще й повоюють? Мі8-600км Мі24 - 450 км Мі26 - 800 км... Тому тільки з цих цифр можна зробити висновок А козачок то - засланий....
435 км... Також туди/назад з бойовим спорядженням не долетить жоден з існуючих на озброєнні у педераційників... Я вже мовчу , що треба ще хоч з десяток хвилин круги понамотувати визначаючи куди пуляєш...
Прилетів, пульнув, полетів. Щоб нажахати. Або щоб тут не зняли ПВО з ІФ та направили до Києва, напр.
Ще раз Максимальна відстань яку може подолати вертоліт в одну сторону - це 230км(Мі24 - той що може пульнути , бо має чим) або 300-400 км - транспортні а-ля Мі8 чи Мі26... При чому, жоден з льотчиків не полетить ,якщо не буде мати хоча б 10% запасу топлива...бо вітер не в ту сторону , маневрувати щоб не збили , облітати яри/горбики/гори...( набір висоти , чи рискання вправо/вліво , збільшують відстань яка виходить по прямій... А у нас виходить , що цим вертольотам по дорозі треба було ще й заправлятись..що долетіти і вернутись... То хто їх заправляв? румуни/молдавани/українці?
вы всё правильно поняли, он уехал, но остался для истории великим полководцем и потом вернувшись возглавил Францию. Поэтому если зеля уедет, ничего позорного в том нет, а вот смерть его пусть и героическая народу Украины не нужна.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лют, 2022 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Аваков : Иногда мне кажется, что всё это неправда.. какой-то дурной сон. Вот проснусь и не будет мерзкой рожи лектора-ху*ла и твари лукашенко.. неправда сирены и ракетное зарево над нашими городами.. неправда - слёзы, которые душат когда думаю о погранцах со Змеиного.. Я бы хотел проснуться.. но не удаётся, как и каждому из вас толком уснуть. Тешусь тем, что смотрю на людей - НАСТОЯЩИХ! Тем и живу эти дни - с невероятной болью и грустью.. и с ГОРДОСТЬЮ за Украинцев, добровольцев и наших военных!. За друзей и незнакомых.. Берегите друг- друга и делайте то, что должны! Слава Украине! https://t.me/AvakovArsen/143