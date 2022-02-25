В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?
Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.
Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?
Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.
Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі. Бліцкріг, такий собі.
Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.
Він, принаймні, переконаний що так і є.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лют, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим” Портал Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", бо платформа не дозволяє зібрані з її допомогою кошти використовувати для підтримки насильства або придбання військової техніки. Нагадаємо: Лише за добу 22 лютого фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень. https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/25/7325624/
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 25 лют, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?
Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.
Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі. Бліцкріг, такий собі.
Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.
Він, принаймні, переконаний що так і є.
Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових адміністрацій.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 25 лют, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.