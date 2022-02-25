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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 7475767778>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:23

Re: Напад росії на Україну

В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?

Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:24

  budivelnik написав:2 Значить три варіанти
а - марсіани москалям надали новітні технології
б - той хто знімав - бреше...

Який варіант найбільш правдоподібний?


недописали повністю 3й варіант

знімаючий не винен, провокація 3х осіб
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:29

  Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?

Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.

Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі.
Бліцкріг, такий собі.

Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.

Він, принаймні, переконаний що так і є.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лют, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:30

Re: Напад росії на Україну

Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим”
Портал Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", бо платформа не дозволяє зібрані з її допомогою кошти використовувати для підтримки насильства або придбання військової техніки.
Нагадаємо: Лише за добу 22 лютого фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/25/7325624/
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 25 лют, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:31

  GDV29 написав:Ивано-Франковская область, поливают с вертолётов!
https://t.me/zhestua/3901

Дивно...
А що поливають? Поля??
Бо над ІФ хіба що літаки чути. І не поливають...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:31

  vitaliian написав:
  yama написав:
  Успіх написав:Ціни на ЛРЖН після війни - вверх? :D
в цьому реченні весь долярчик ... Тобі не соромно про це зараз говорити? оскільки сам долярчик призовного віку і цілком міг би бути на фронті . А писати таке соромно.

Я в шоке, долярчик так нельзя. Сначала победа, потом бизнес.

Та не виривайте з контексту!
Я там Флаєві відповів... - а тут вже почали на вентилятор накидувати! :evil: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:33

Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь

  Успіх написав:Та не виривайте з контексту!
Я там Флаєві відповів... - а тут вже почали на вентилятор накидувати! :evil: :mrgreen:

Це тре було процитувати в тему РН Львова.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:37

  Bobua написав:
  GDV29 написав:Ивано-Франковская область, поливают с вертолётов!
https://t.me/zhestua/3901

Дивно...
А що поливають? Поля??
Бо над ІФ хіба що літаки чути. І не поливають...

Два вертольоти, який викидають теплові ловушки.
Фейк, скоріше за все, з накладеним окремо звуком
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:39

  flyman написав:
  Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?

Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.

Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі.
Бліцкріг, такий собі.

Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.

Він, принаймні, переконаний що так і є.

Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових адміністрацій.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 25 лют, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:39

Вбиті в Ірпіні росіяни з спаленою технікою


https://www.volyn.com.ua/news/206600-po ... i-video-18
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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