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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 75767778>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:39

Re: Напад росії на Україну

Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Росії і що буде далі

Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Росії і що буде далі
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 24 лютого 2022, 12:38

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Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Російської Федерації на Україну і що буде далі.
Слово і діло
Наступ Росії на Україну, скоріше за все, буде короткостроковим, адже в неї немає другого ешелону та військ, які можна буде ввести на нашу територію.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі «Слово і діло».

«Те, що Росія наступає з усіх сторін і одночасно, наштовхує на думку, що це може бути короткостроковий наступ, щоб Україна злякалася і пішла на капітуляцію перед Росією», – розповів експерт.

За його словами, у Росії також немає резерву, навіть ті війська, які входять – це незначні сили. Жданов зазначив, що дивізія може пройти до 50 кілометрів. Ба більше, їй потрібно три доби, аби пройти цю дистанцію.

«Яка мета капітуляції? Україна – це перший крок. Путін хоче вийти на кордони СРСР. В його плани також входять країни Балтії, відсікання їх від європейського континенту та окупація», – вважає військовий експерт.

https://www.slovoidilo.ua/2022/02/24/no ... -bude-dali
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:41

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?

Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.

Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі.
Бліцкріг, такий собі.

Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.

Він, принаймні, переконаний що так і є.

Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових адміністрацій.

Як ви уявляєте блокаду міста, яке має діаметр 30 км??? Це скільки військ треба?

Я впевнений, що росіяни підуть на штурм. Вночі чи завтра зранку - неясно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:41

  Bobua написав:
  GDV29 написав:Ивано-Франковская область, поливают с вертолётов!
https://t.me/zhestua/3901

Дивно...
А що поливають? Поля??
Бо над ІФ хіба що літаки чути. І не поливають...

це їде відстріл теплових ракет , захист від стінгерів, Але чий це вертоліт і коли і де знімали це ще питання
yess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:41

Re: Напад росії на Україну

Утримувати таку значну територію окупованою їм буде влітати в копійку, ще й партизанщина не буде вщухати роками, і сценарій Чечні з власним Кадировим - для них найбільш оптимальний варіант.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:43

  Frant написав:Як ви уявляєте блокаду міста, яке має діаметр 30 км??? Це скільки військ треба?

Я впевнений, що росіяни підуть на штурм. Вночі чи завтра зранку - неясно.

Можливо вони зараз оцінюють чи варто штурмовати, все таки бої в міських умовах - це великий відсоток втрат серед особового складу, бо треба виставляти блок-пости и патрулі на кожному кварталі для утримання відбитої території.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:43

Re: Напад росії на Україну

Телеканал Дом сообщает, что на Троещине серия мощных взрывов в районе ТЭЦ-6
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:48

  vitaliian написав:Телеканал Дом сообщает, что на Троещине серия мощных взрывов в районе ТЭЦ-6

Можливо, російські фашисти крушать ракетами "військовий об'єкт" ТЕЦ???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:49

  yess написав:
  Bobua написав:
  GDV29 написав:Ивано-Франковская область, поливают с вертолётов!
https://t.me/zhestua/3901

Дивно...
А що поливають? Поля??
Бо над ІФ хіба що літаки чути. І не поливають...

це їде відстріл теплових ракет , захист від стінгерів, Але чий це вертоліт і коли і де знімали це ще питання

да 100% согласен. Здесь у нас наверное в 90% информации- нет 100% уверенности в истине. Ну а что делать- ничего не писать, пока Зе не подтвердит- да все верно! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:49

Re: Напад росії на Україну

  Zebra написав:Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових
наихуший сценарий который я вангую это раскол Украины на лояльную иинелояльную к рф по границе завоёванных городов поэтому онитак распыляются стараясь захватить как можно больше. В лояльную войдут Киев, Харьков, сумы, чернигов, херсон, николаев, Одесса, запорожье, мб Днепр, Мариуполь. Остальное существующими силами им точно не взять. Но надеюсь что такого не случится.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лют, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:51

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?

Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.

Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі.
Бліцкріг, такий собі.

Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.

Він, принаймні, переконаний що так і є.

Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових адміністрацій.

Прослухай ще раз виступ.
Він на серйозних щах тлумачить, щоб його ціль позбавити братній народ бандерівського рабства у владі та збройних формуваннях.

Має пройти якийсь час, щоб він почав розуміти, що тут націоналістів уже 80%, а може і більше.

З блокадою, думаю нічого не вийде. Бо в нього задіяні сили швидкого реагування, а не регулярна армія. Весь план був на швидке "примушення до демілітаризації бандерівської верхушки".

Тому з понеділка можливі перемир"я та перемовини, щоб він міг перегрупувати війська та змінити доктрину.

Особисто би я на таке не йшов, так як резервів нема, а бригади за сотні кілометрів від кордону, тобто тактична перевага буде в нас.

Умова перемовин, що військові сили РФ на позиції що були до нападу.

Що можна виторгувати, сьогодні писав, не буду повторяти, щоб не злити полохоботів.
https://fi202x.blogspot.com/
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