Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:39

Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Росії і що буде даліВійськовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Росії і що буде даліНАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 24 лютого 2022, 12:38Читать на русскомВійськовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Російської Федерації на Україну і що буде далі.Слово і ділоНаступ Росії на Україну, скоріше за все, буде короткостроковим, адже в неї немає другого ешелону та військ, які можна буде ввести на нашу територію.Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі «Слово і діло».«Те, що Росія наступає з усіх сторін і одночасно, наштовхує на думку, що це може бути короткостроковий наступ, щоб Україна злякалася і пішла на капітуляцію перед Росією», – розповів експерт.За його словами, у Росії також немає резерву, навіть ті війська, які входять – це незначні сили. Жданов зазначив, що дивізія може пройти до 50 кілометрів. Ба більше, їй потрібно три доби, аби пройти цю дистанцію.«Яка мета капітуляції? Україна – це перший крок. Путін хоче вийти на кордони СРСР. В його плани також входять країни Балтії, відсікання їх від європейського континенту та окупація», – вважає військовий експерт.