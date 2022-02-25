Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Росії і що буде далі
Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Росії і що буде далі НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 24 лютого 2022, 12:38
Читать на русском Військовий експерт розповів, скільки може тривати наступ Російської Федерації на Україну і що буде далі. Слово і діло Наступ Росії на Україну, скоріше за все, буде короткостроковим, адже в неї немає другого ешелону та військ, які можна буде ввести на нашу територію.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі «Слово і діло».
«Те, що Росія наступає з усіх сторін і одночасно, наштовхує на думку, що це може бути короткостроковий наступ, щоб Україна злякалася і пішла на капітуляцію перед Росією», – розповів експерт.
За його словами, у Росії також немає резерву, навіть ті війська, які входять – це незначні сили. Жданов зазначив, що дивізія може пройти до 50 кілометрів. Ба більше, їй потрібно три доби, аби пройти цю дистанцію.
«Яка мета капітуляції? Україна – це перший крок. Путін хоче вийти на кордони СРСР. В його плани також входять країни Балтії, відсікання їх від європейського континенту та окупація», – вважає військовий експерт.
Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?
Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.
Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі. Бліцкріг, такий собі.
Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.
Він, принаймні, переконаний що так і є.
Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових адміністрацій.
Як ви уявляєте блокаду міста, яке має діаметр 30 км??? Це скільки військ треба?
Я впевнений, що росіяни підуть на штурм. Вночі чи завтра зранку - неясно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Як ви уявляєте блокаду міста, яке має діаметр 30 км??? Це скільки військ треба?
Я впевнений, що росіяни підуть на штурм. Вночі чи завтра зранку - неясно.
Можливо вони зараз оцінюють чи варто штурмовати, все таки бої в міських умовах - це великий відсоток втрат серед особового складу, бо треба виставляти блок-пости и патрулі на кожному кварталі для утримання відбитої території.
Zebra написав:Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових
наихуший сценарий который я вангую это раскол Украины на лояльную иинелояльную к рф по границе завоёванных городов поэтому онитак распыляются стараясь захватить как можно больше. В лояльную войдут Киев, Харьков, сумы, чернигов, херсон, николаев, Одесса, запорожье, мб Днепр, Мариуполь. Остальное существующими силами им точно не взять. Но надеюсь что такого не случится.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лют, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:В Киеве идут активные непрекращающиеся бои, выстрелы и взрывы каждую секунду-минуту?
Если нет, у меня такая мысль, что в таком случае его скорее всего не будут брать, а попробуют устроить облогу. Окружили можно сказать Чернигов, Сумы, также наверно поступят с другими городами и будут требовать капитуляцию на их условиях, потому что продукты начнут заканчиваться.
Ні, Чернігів / Суми з ходу не взяли, і поїхали далі. Бліцкріг, такий собі.
Путін бореться з бендерівцями у владі та військових структурах, а не з населенням.
Він, принаймні, переконаний що так і є.
Тобто скоріше за все буде блокада і відбиття вилазок партизанів. Перемовини про капітуляцію, демілітаризацію, антиблоковість, "перевибори" під контролем військових адміністрацій.
Прослухай ще раз виступ. Він на серйозних щах тлумачить, щоб його ціль позбавити братній народ бандерівського рабства у владі та збройних формуваннях.
Має пройти якийсь час, щоб він почав розуміти, що тут націоналістів уже 80%, а може і більше.
З блокадою, думаю нічого не вийде. Бо в нього задіяні сили швидкого реагування, а не регулярна армія. Весь план був на швидке "примушення до демілітаризації бандерівської верхушки".
Тому з понеділка можливі перемир"я та перемовини, щоб він міг перегрупувати війська та змінити доктрину.
Особисто би я на таке не йшов, так як резервів нема, а бригади за сотні кілометрів від кордону, тобто тактична перевага буде в нас.
Умова перемовин, що військові сили РФ на позиції що були до нападу.
Що можна виторгувати, сьогодні писав, не буду повторяти, щоб не злити полохоботів.