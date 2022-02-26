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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:18
Прошу панів не звертати увагу на пости п.Будівельника. Він впертий, як бик, і його не перепрете.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:21
Re: Напад росії на Україну
Город Новая Каховка обстреляли с пулеметов весь город нет информации попали в дома или нет
Кто-небудь знает, на видео с красными искрами медленные удары- это что такое? (трасирующие)?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:24
Интересное обращение к гражданам Запада.
На 4-й минуте прямое обращение к европейским добровольцам (наёмникам?).
Не знаю, насколько будет эффективно, но интересно.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:28
Була б можливість поставити тобі плюс за це твоє повідомлення - я б поставив..
А впертість - дуже хороша якість...особливо коли впираєшся там де знаєш...
А вологі фантазії, навіть якщо вони прикриті над патріотичністю - залиш при собі...
Тупість вона не дорівнює перемога....
Впертість - також не дорівнює..
за одним виключенням
Сплаву впертість і знання + ресурси...
Тому
Наша армія чудово використовує ті ресурси які має..і цим множить на нуль перевагу ворога в тих компонентах які в нас слабкі...
Але для деяких тут присутніх
померти бездумно в полі - це вау..
А для таких як я
померти бездумно - це зрадити Батьківщину..
Солдат повинен бути живий, щоб
а - мати можливість захистити цивільних
б - якщо й повинен померти..то тільки забравши з собою в рази більше орків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:28
Ничего не мешало рассредоточить мобильные группы заранее.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:29
Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:30
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:32
Молодець!
Це не старий пердун попередник.
Наразі любі засоби добрі.
Розбір польотів та підрахунок слонів буде потім.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:32
Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.[/quote]
Не сссровские
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