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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 8485868788 ... 92>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:18

Прошу панів не звертати увагу на пости п.Будівельника. Він впертий, як бик, і його не перепрете.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:21

Re: Напад росії на Україну

Город Новая Каховка обстреляли с пулеметов весь город нет информации попали в дома или нет

https://t.me/hueviyherson/7692

Кто-небудь знает, на видео с красными искрами медленные удары- это что такое? (трасирующие)?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:24


Интересное обращение к гражданам Запада.
На 4-й минуте прямое обращение к европейским добровольцам (наёмникам?).
Не знаю, насколько будет эффективно, но интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25

  maxprofit написав:Так ось питання, яке мене бентежить вже 8 років : як жити далі разом, коли стільки вати , яку ніщо не бере - ані нові дороги, ані відверта війна ???

По идее, они должны хорошо приспосабливаться.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:28

  Frant написав:Прошу панів не звертати увагу на пости п.Будівельника. Він впертий, як бик, і його не перепрете.
Була б можливість поставити тобі плюс за це твоє повідомлення - я б поставив..
А впертість - дуже хороша якість...особливо коли впираєшся там де знаєш...
А вологі фантазії, навіть якщо вони прикриті над патріотичністю - залиш при собі...
Тупість вона не дорівнює перемога....
Впертість - також не дорівнює..
за одним виключенням
Сплаву впертість і знання + ресурси...
Тому
Наша армія чудово використовує ті ресурси які має..і цим множить на нуль перевагу ворога в тих компонентах які в нас слабкі...
Але для деяких тут присутніх
померти бездумно в полі - це вау..
А для таких як я
померти бездумно - це зрадити Батьківщину..
Солдат повинен бути живий, щоб
а - мати можливість захистити цивільних
б - якщо й повинен померти..то тільки забравши з собою в рази більше орків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:28

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Техника на марше, зажатая между морем и сивашем в плоской местности "силой" быть не может, даже если там сотни танков
Однозначный прокол с нашей стороны
Ага
а арта,яка так само скупчена на перешийку - це сила яка всіх зупинить..
а для людини яка трошки розбирається в військовій тактиці - це зручна мішень.яку легко роздовбати ракетними ударами..
а захист від ракет і авіації - це найслабіше наше місце....

А от групки танків без піхотного прикриття, на великій площі..це чудова ціль для групки піхоти в якої нлавів на 3 більше ніж техніки в групці...
і бити ракетами по скупченню в 20 солдат - не зруки
і групка за 20 танків - просто мішень.

Вже не 1914...окопна стратегія...

ПС
Взагалі , маючи проблеми в ППО , не можна збиратись в концентровані групи зброї і людей ..вартістю більшій ніж вартість ракети....
В москаликів цих калібрів штук 200
Тому можна втратити 10 військових або 100 цивільних від одного удару калібром..і перемогти....бо як би це не страшно звучало а
200*10 військових = 2000 військових..менше 1% армії..але перевага тоді в педераційників зникне..

ППС
Те саме і по тактичній ядерній зброї
не можна концентрувати значні сили,які можна знищити одною тактичною ядерною - адже така концентрація збільшує бажання і мотивацію орків її використати.

Ничего не мешало рассредоточить мобильные группы заранее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:29

  juristkostya написав:
  maxprofit написав:
  Starikan написав:Позавчера меня даже пытались поздравлять в 23 февраля, чтоб вы понимали....


Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:30

  Frant написав:Прошу панів не звертати увагу на пости п.Будівельника. Він впертий, як бик, і його не перепрете.

Дело не в будивельныке как таковом.
Надо вменяемым показать ошибки в его тезисах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:32

  ЛАД написав:
Интересное обращение к гражданам Запада.
На 4-й минуте прямое обращение к европейским добровольцам (наёмникам?).
Не знаю, насколько будет эффективно, но интересно.

Молодець!
Це не старий пердун попередник.
Наразі любі засоби добрі.
Розбір польотів та підрахунок слонів буде потім.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:32

  Oberon написав:
  juristkostya написав:Позавчера меня даже пытались поздравлять в 23 февраля, чтоб вы понимали....


Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.[/quote]
Не сссровские
juristkostya
 
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